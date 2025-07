Lubińscy policjanci uratowali życie dwóm mężczyznom. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj #Pomagamy i chronimy - dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów wydziału prewencji lubińskiej komendy: st. post. Małgorzaty Ludwickiej i st. post. Sebastiana Pacury, udało się zapobiec tragedii i uratować dwóch mężczyzn, którzy próbowali targnąć się na własne życie. Sytuacje takie jak te pokazują, jak ważne jest reagowanie na sygnały świadczące o kryzysie psychicznym. Myśli samobójcze to nie chwilowy kaprys, to poważny stan, który wymaga natychmiastowego wsparcia.

Do zdarzeń tych doszło w ostatnim czasie na terenie miasta i gminy Lubin. W pierwszym przypadku funkcjonariusze wydziału prewencji w składzie st. post. Małgorzata Ludwicka i st. post. Sebastian Pacura, pojawili się jako pierwsi u mieszkańca miasta, który z relacji zgłaszającego leżał nieprzytomny w swoim mieszkaniu i nie było z nim kontaktu. Policjanci natychmiast udzielili pomocy przedmedycznej 54-latkowi. W trakcie tych czynności lubinianin odzyskał przytomność. Mundurowi monitorowali jego funkcje życiowe, cały czas z nim rozmawiając, do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia ratunkowego. Z uwagi na jego stan 54-latek został przetransportowany przez medyków do szpitala.

Kilka dni później patrol prewencji w tym samym składzie, pojechał do jednej z miejscowości pod Lubinem, gdzie, jak wynikało ze zgłoszenia, 33-letni mężczyzna zamknął się w pokoju i groził, że targnie się na swoje życie. Policjanci, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko dotarli na miejsce. Wiedząc, że ludzkie życie jest wartością nadrzędną, za wszelką cenę usiłowali odwieść mężczyznę od tego dramatycznego kroku. Funkcjonariusze przekonali mężczyznę, aby otworzył drzwi. Natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej, opatrując widoczne rany. Mundurowi wezwali również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował go do placówki medycznej, gdzie 33-latek otrzymał pomoc specjalistyczną.

Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych ludzkie życia zostały ocalone.

Policjanci przypominają - nie jesteś sam!

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia znajduje się w kryzysie emocjonalnym, czuje się samotny, bezradny, przytłoczony problemami, nie bój się prosić o pomoc. Dostępne są całodobowe, bezpłatne formy wsparcia:

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia znajduje się w kryzysie emocjonalnym, czuje się samotny, bezradny, przytłoczony problemami, nie bój się prosić o pomoc. Dostępne są całodobowe, bezpłatne formy wsparcia:

116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

112 – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Nie oceniaj, nie czekaj – działaj, nawet jeśli nie jesteś pewien, czy sytuacja jest poważna. Jeden telefon może uratować życie.

( KWP we Wrocławiu / kp)