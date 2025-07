Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci w trosce o bezpieczeństwo apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach akwenów. Pamiętajmy, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Jesteśmy na półmetku wakacji, a tylko podczas minionego weekendu (26-27 lipca br.) odnotowano utonięcia 4 osób. Łącznie od początku wakacji odnotowano 60 tragedii ludzkich związanych z utonięciem bliskiej osoby, w tym życie straciło siedmioro dzieci.

Woda to wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji, jednak pozostaje żywiołem, wobec którego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i rozsądek!

Przed nami drugi miesiąc wakacji, który niewątpliwie będzie zachęcał do kąpieli. Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i w największej mierze zależy ono od stosowania się do podstawowych zasad:

korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny,

nie wchodźmy rozgrzani do wody; przed wejściem schłodźmy wodą klatkę piersiową, szyję, kark i nogi - unikniemy wstrząsu termicznego,

nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu,

stosujmy się do oznaczeń, znaków na wodzie oraz poleceń ratowników wodnych,

decydując się jednak na kąpiel poza wyznaczonymi miejscami, nie oddalajmy się za daleko od linii brzegowej oraz bezwzględnie korzystajmy z bojek asekuracyjnych,

dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie,

przebywając nad wodą, zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, niezwłocznie zaalarmujmy służby ( numer alarmowy 112 ) oraz inne osoby,

) oraz inne osoby, nie poruszajmy się po miejscach niebezpiecznych (np. falochrony),

jeśli znamy miejsca niebezpieczne na wodach, gdzie często dochodzi do kąpieli, możemy to zgłosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa,

korzystając z jednostek pływających, wykorzystajmy kamizelki ratunkowe, środki asekuracji.

Niewielkim kosztem możemy zyskać bardzo wiele!

Nie pozwólmy na to, aby wakacyjna beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich!

Jednocześnie przypominamy, że Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji jak co roku realizuje ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, która ma na celu propagowanie właściwego zachowania w sezonie wakacyjnym wśród najmłodszych, jak i osób dorosłych.

W ramach tego działania ogłoszono także konkurs plastyczno-filmowy pn. „Letni PrzeWodnik”, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa podczas całego sezonu letniego.

Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, bieżące wydarzenia, harmonogramy imprez towarzyszących działaniu w całym kraju, quizy, porady oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie policja.pl: Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Zachęcamy wszystkich do systematycznego odwiedzania jej w trakcie trwającego sezonu letniego.