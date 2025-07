Prawo jazdy miał tylko 4 dni. 18-latek jadący 126 km/h w terenie zabudowanym zatrzymany do kontroli Data publikacji 31.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w Karmanowicach kierującego samochodem kia, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 126 km/h! Za kierownicą siedział 18-latek z powiatu opolskiego, który uprawnienia do kierowania posiadał zaledwie od 4 dni, nie miał nawet jeszcze wydanego prawa jazdy. Teraz poczeka na nie znacznie dłużej, bo trzy miesiące. Dodatkowo dostał mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych. Apelujemy do kierowców, zwłaszcza młodych o rozsądek i stosowanie się do przepisów, szczególnie dotyczących ograniczeń prędkości.

Mimo wielu apeli, inicjatyw oraz przesięwzięć organizowanych przez policjantów, instruktorów i ośrodki szkolenia kierowców wciąż zdarzają się młodzi kierujący, do których nie dociera bolesna prawda - PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Co za tym idzie, za kierownicę samochodu wsiadają więc osoby, które mimo krótkiego stażu w roli kierowcy za nic mają przepisy, a ich wyobraźnia nie obejmuje sytuacji, które mogą wydarzyć się na drodze. Niechlubny przykład braku wyobraźni i odpowiedzialności u młodego człowieka dał wczoraj 18-latek z powiatu opolskiego.

W Karmanowicach w oku kamery policyjnego videorejestratora znalazł się samochód marki KIA, którego kierowca w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 126 km/h co oznacza, że przekroczył dopuszczalną prędkość o 76 km/h. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę do kontroli. Okazał się nim 18-latek z powiatu opolskiego. Chłopak okazał policjantom uprawnienia do kierowania w aplikacji mObywatel. Po sprawdzeniu wyszło na jaw, że nie ma jeszcze wydanego prawa jazdy gdyż egzamin zdał dopiero 4 dni wcześniej. W związku z tym, policjanci sporządzili dokumentację w celu przekazania jej do właściwego starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Samego kierowcę ukarali mandatem w wysokości 2500 złotych i nałożyli na niego 15 punktów karnych.

Apelujemy!

Lekceważenie przepisów, zbyt szybka jazda i chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Życie nasze i naszych bliskich zależy od decyzji, które podejmujemy za kierownicą. Nie pozwólmy, aby to przypadek i brak rozsądku decydowały o naszym losie.

( KWP w Lublinie / mw)