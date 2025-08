Dramatyczne chwile na A4 - policjanci ugasili płonące auto ciężarowe i nie dopuścili do pożaru okolicznych pól uprawnych Data publikacji 01.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci SPPP w Legnicy w drodze na służbę na terenie powiatu zgorzeleckiego, na autostradzie A4 zauważyli płonące auto ciężarowe i próbującego ratować swój dobytek kierowcę. Natychmiast udzielili mu pomocy, zadbali o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, pomagali w ugaszeniu pożaru i zabezpieczyli pola uprawne przed rozprzestrzenieniem się ognia. Dzięki doskonałej współpracy z innymi kierowcami, udało zebrać się ponad 25 gaśnic samochodowych. Policjanci pomogli też utworzyć korytarz życia dla nadjeżdżających wozów strażackich. Całe zdarzenie zarejestrowane zostało z kamer nasobnych policjantów.

Kilka dni temu na autostradzie A4 doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia, które zauważyli policjanci SPPP z Legnicy jadąc na służbę do powiatu zgorzeleckiego. Z auta ciężarowego na poboczu wydobywały się kłęby dymu i ognia, a kierowca próbował ratować swój dobytek. Mundurowi od razu podbiegli do niego, by przemieścić go w bezpieczne miejsce. Zatamowali też ruch na autostradzie w obu kierunkach i nakazali zatrzymanie nadjeżdżających aut w bezpiecznej odległości. Powiadomili swojego dyżurnego i wezwali na miejsce służby pomocowe.

Rozpoczęli też akcję zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia przy pomocy gaśnic z aut służbowych. Pomogli im inni kierowcy, którzy stali nieopodal całego zdarzenia i udostępnili swoje gaśnice. Przez CB Radio jednego z kierowców ciężarówki, która stała w zatorze, funkcjonariusze ogłosili komunikat o zapotrzebowaniu na kolejne gaśnice. Współpraca z uczestnikami ruchu drogowego była błyskawiczna i policjanci zdobyli kolejnych 25 gaśnic, by móc dalej ratować auto i towar na nim się znajdujący.

Zauważyli jednocześnie, że ogień zajął również pobliskie pola uprawne, dlatego postanowili ugasić i tam ogień, by zabezpieczyć tereny zielone oraz uprawy przed całkowitym zniszczeniem. Trawa była bardzo sucha, a na polu znajdowała się pszenica. Do tego akcję gaśniczą utrudniał mocny wiatr. Ogień bardzo łatwo i szybko mógł się rozprzestrzenić. Liczyła się każda sekunda.

Dodatkowo policjanci zadbali o bezpieczeństwo kierowców i pojazdów, które stały zbyt blisko płonącej ciężarówki. Auta zostały przeparkowane, a w międzyczasie doszło do kilku wybuchów płonących opon w ciężarówce.

Tuż przed przyjazdem Straży Pożarnej mundurowi pomogli utworzyć tzw. korytarz życia, by służby mogły jak najszybciej dotrzeć na miejsce wypadku.

Na szczęście w całym tym zdarzeniu żadna osoba nie ucierpiała i nie odniosła żadnych obrażeń. Do przyjazdu Straży Pożarnej rozprzestrzenianie się ognia na pola uprawne zostało zatrzymane oraz zapewniono bezpieczeństwo kierowców na autostradzie A4. Częściowo też został ugaszony pożar w samochodzie ciężarowym.

Wszystko to nagrane zostało kamerami nasobnymi interweniujących policjantów.

( KWP we Wrocławiu / mw)