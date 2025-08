Policjanci z Kowar zatrzymali mężczyznę podejrzanego o celowe podpalenie swojego mienia celem udaremnienia wykonania orzeczenia sądu

Policjanci z Kowar zatrzymali mieszkańca powiatu karkonoskiego, który celowo podpalił dwa należące do niego pojazdy – samochód osobowy i motocykl. Czyn ten miał na celu udaremnienie wykonania postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, co uniemożliwiłoby zaspokojenie roszczeń Skarbu Państwa. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.