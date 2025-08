Krakowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy w trakcie imprezy masowej odpalili środki pirotechniczne Data publikacji 01.08.2025 Powrót Drukuj Wczoraj wieczorem na stadionie Wisły Kraków odbył się mecz rozgrywany w ramach eliminacji Ligi Europy pomiędzy drużynami z Ukrainy i Turcji. Wydarzenie to zabezpieczali krakowscy policjanci, którzy podczas prowadzonych działań zatrzymali 4 osoby niestosujące się do przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Wczoraj, 31.08.2025 r., o godzinie 20.00, na stadionie Miejskim przy ulicy Reymonta w Krakowie odbyło się spotkanie piłki nożnej rozgrywane w ramach eliminacji Ligi Europy. Tym razem jednak żadna z krakowskich drużyn nie brała udziału w tym wydarzeniu. Gospodarzem meczu była drużyna Szachtara Donieck, gościnnie występująca na krakowskim stadionie, która podejmowała turecką drużynę Besiktsu Stambuł. Już około godziny 16.00 kibice z Turcji zaczęli gromadzić się na płycie krakowskiego Rynku Głównego, natomiast około godziny 18.00 grupa blisko 200 fanów drużyny Besiktasu w asyście policjantów przeszła głównymi ulicami miasta na stadion. Ponadto funkcjonariusze nadzorowali dojście pozostałych kibiców na obiekt sportowy, natomiast po zakończonym meczu zadbali aby mogli oni bezpiecznie wrócić do domów. Dodatkowo, mundurowi z krakowskiej drogówki zarówno przed jak i po meczu kierowali ruchem na skrzyżowaniach pilnując, by nie dochodziło do blokowania ulic.

W trakcie meczu na obiekcie sportowym kibice drużyny gości nie zastosowali się do przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, odpalając środki pirotechniczne. Policjanci ustalili osoby odpowiedzialne za to zdarzenie i po zakończonym meczu zatrzymali dwóch obywateli Turcji oraz dwóch obywateli Austrii, którzy finalnie trafili do policyjnego aresztu. Dzisiaj przeprowadzone zostaną czynności procesowe z zatrzymanymi. Po ich zakończeniu mężczyźni w trybie przyspieszonym zostaną przekazani do dyspozycji sądu. Za posiadanie i odpalenie materiałów pirotechnicznych podczas imprezy masowej grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.