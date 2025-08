Nie miał skrupułów, pojechał do aresztu Data publikacji 01.08.2025 Powrót Drukuj Łomżyńscy mundurowi zatrzymali podejrzanego o kradzież i kradzież rozbójniczą. Przyłapany, ugodził właściciela nożem. Jak się okazało, takie działanie było jego sposobem na życie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynów tych dopuścił się w recydywie, co oznacza, że sąd może zwiększyć karę nawet o połowę.

Operacyjni z łomżyńskiej komendy zatrzymali 37-latka, który jak ustalili dopuścił się kradzieży i kradzieży rozbójniczej. W mieszkaniu zatrzymanego znaleźli również narkotyki. Jak się okazało, mieszkaniec Łomży 10 lipca wszedł do jednego z okolicznych domów i skradl stamtąd portfel z pieniędzmi. Kiedy został nakryty przez właściciela doszło do szarpaniny. 37-latek ugodził wtedy właściciela posesji nożem i uciekł. 20 lipca br. poszedł do jednego z osiedlowych sklepów i wykorzystując nieuwagę właścicielki ukradł portfel z zawartością 15 tysięcy złotych. Po sposobie działania, policjanci zorientowali się, że może to być właśnie 37-latek. Mężczyzna wcześniej dopuszczał się takich czynów, za co odbywał karę pozbawienia wolności. W czerwcu br. opuścił zakład karny i na nowo rozpoczął swój przestępczy proceder.

Za kradzież rozbójniczą grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Łomżanin czynów tych dopuścił się w recydywie, co oznacza, że sąd może zwiększyć karę nawet o połowę.

( KWP w Białymstoku / mw)

