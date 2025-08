Znowu na ratunek - jaworscy policjanci ratują już trzeciego psa tego lata

Data publikacji 04.08.2025

Choć lato to czas wypoczynku, nie dla wszystkich jest to bezpieczny okres. Jaworscy policjanci zareagowali błyskawicznie, ratując psa błąkającego się po ruchliwej drodze. To już trzeci czworonóg, któremu funkcjonariusze pomogli w ostatnim czasie. Lato to nie czas na nieuwagę- właścicielu, pilnuj swojego psa!