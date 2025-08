Areszt dla mężczyzny, który porwał swoją byłą partnerkę i dozór dla mężczyzny, który pomagał sprawcy Data publikacji 04.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki współpracy policjantów z Gdańska z funkcjonariuszami z Elbląga i Ostrołęki odpowiedzialności karnej nie uniknie 20-letni mężczyzna, który w Gdańsku uprowadził swoją byłą dziewczynę i groził jej, przykładając do skroni przedmiot przypominających broń. Podejrzanemu pomagał 19-latek z powiatu ostrołęckiego, który również został zatrzymany przez policjantów ruchu drogowego z Elbląga. Podczas pracy nad tą sprawą śledczy ustalili, że podejrzany 20-latek ma na swoim koncie wiele innych przestępstw. W prokuraturze mężczyzna usłyszał 8 zarzutów i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Jego 19-letni znajomy usłyszał 2 zarzuty i jest pod policyjnym dozorem. Sąd zastosował wobec niego także poręczenie majątkowe i wydał zakaz kontaktowania się ze świadkami i pokrzywdzonymi.

30 lipca wieczorem policjanci z komendy w Ostrołęce zostali powiadomieni przez mieszkankę tego miasta, że jej 18-letnia siostra na terenie Gdańska została uprowadzona przez swojego byłego chłopaka. Wcześniej sprawca wspólnie z innym mężczyzną zaatakowali obecnego chłopaka 18-latki. Podczas zdarzenia 20-latek wspólnie ze swoim 19-letnim znajomym wciągnęli pokrzywdzoną do samochodu marki Toyota i grożąc kierowcy auta przedmiotem przypominającym broń, zmusili go do jazdy w kierunku Elbląga.

Komunikat o tym zdarzeniu został przekazany między innymi policjantom z Gdańska i Elbląga, którzy podjęli czynności celem zatrzymania sprawców. Dynamiczne i sprawne działania funkcjonariuszy doprowadziły do szybkiej identyfikacji numerów rejestracyjnych i lokalizacji pojazdu, którym oddalili się sprawcy porwania wraz ze swoją ofiarą. Około godziny 22:00 w miejscowości Nowe Pole funkcjonariusze ruchu drogowego z Elbląga zauważyli ten pojazd i natychmiast zareagowali. Policjanci zatrzymali dwóch sprawców w wieku 20 i 19 lat. W aucie przebywała również 18-letnia pokrzywdzona, jak i 21-latek kierujący toyotą.

Podczas pracy nad tą sprawą śledczy ustalili, że zatrzymany 20-latek z Ostrołęki ma na swoim koncie kilka przestępstw. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na to, by w prokuraturze podejrzany usłyszał zarzuty za bezprawne pozbawienie wolności 18-latki i grożenie jej, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad pokrzywdzoną, zgwałcenie jej, uporczywe nękanie 18-latki, narażenie pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utarty życia albo wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, założenie lokalizatora GPS na pojazd kobiety, celem uzyskania informacji o osobie, do których nie był uprawniony oraz za kierowanie gróźb wobec kierującego toyotą i wobec obecnego chłopaka 18-latki, a także za naruszenie jego nietykalności cielesnej.

Podejrzany 19-latek usłyszał zarzuty za bezprawne pozbawienie wolności pokrzywdzonej, a także za naruszenie nietykalności cielesnej jej chłopaka. Decyzją sądu wobec 20-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. 19-latek jest pod policyjnym dozorem. Sąd zastosował wobec niego także poręczenie majątkowe i wydał zakaz kontaktowania się ze świadkami, podejrzanym i pokrzywdzonymi.

Za przestępstwo zgwałcenia grozi do 15 lat więzienia. Za uporczywe nękanie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za bezprawne pozbawienie wolności grozi do 5 lat więzienia. Za znęcanie się psychiczne i fizyczne grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie gróźb karalnych grozi do 3 lat, natomiast za bezprawne uzyskanie informacji grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Za naruszenie nietykalności grozi do roku więzienia.