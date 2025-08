Weekend na wodach Warmii i Mazur Data publikacji 04.08.2025 Powrót Drukuj Za nami kolejny wakacyjny weekend na Warmii i Mazurach. Na wodach regionu funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem wypoczywających, kontrolując trzeźwość sterników, stan techniczny jednostek pływających oraz przestrzeganie zasad obowiązujących na szlakach wodnych. Mimo licznych apeli o rozwagę, doszło do kolejnego utonięcia w regionie.

Elbląg

W niedzielę, 03.08.2025 r., policjanci z patrolu wodnego na wysokości miejscowości Nowakowo skontrolowali jednostkę pływającą, której sternik był w stanie nietrzeźwości. 66-letni mężczyzna miał prawie 1 promil alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli okazało się, że ma on także zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. O sytuacji oraz wspomnianej kontroli został także powiadomiony Kapitanat Portu w Elblągu. 66-latkowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Lidzbark Warmiński

W niedzielę, 03.08.2025 r., chwilę przed godziną 14:00 oficer dyżurny lidzbarskiej komendy otrzymał informację, że na jeziorze Symsar mężczyzna wypadł do wody z roweru wodnego i zaczął tonąć. Na miejsce natychmiast zadysponowane zostały służby ratunkowe, w tym strażacy z jednostek w Lidzbarku Warmińskim oraz Bartoszycach, strażacy ochotnicy, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policyjny patrol z Lidzbarka Warmińskiego. Podczas niezwłocznie podjętych czynności służby wydobyły z wody mężczyznę. Niestety, pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się przywrócić funkcji życiowych 31-latka. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna pływał na jeziorze rowerem wodnym. Okoliczności w jakich znalazł się w wodzie są przedmiotem wyjaśnień, jednak wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Lidzbarscy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Szczytno

W piątek, 01.08.2025 r., po godz. 17:00 mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i zawiadomił o wywróceniu się łodzi wiosłowej na Jeziorze Sasek Mały. Z ustaleń policjantów wynika, że dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego, około godz. 14:00 wypłynęli łodzią na jezioro. Będąc na środku akwenu doszło do wywrócenia się łodzi. Jeden z mężczyzn, 51-latek, zdołał dopłynąć do brzegu, a drugi - 44-latek, w pewnym momencie zniknął pod powierzchnią wody. 51-latek po dopłynięciu do brzegu spotkał mężczyznę, którego poprosił o wezwanie pomocy.

Mężczyźni wspólnie ze znajomymi i rodziną przebywali w prywatnym wynajętym domku letniskowym w miejscowości Sasek Mały od poniedziałku, 28.07.2025 r. 51-latek był trzeźwy.

Początkowo służby prowadziły na jeziorze akcję ratunkową, która w piątek po godz. 19:00 przekształciła się w akcję poszukiwawczą. Z uwagi na porę nocną oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne działania służb na akwenie były przerywane, a następnie wznawiane w kolejnych dniach. W poniedziałek, 04.08.2025 r., o godz. 08:00 akcja poszukiwawcza została ponownie wznowiona.

W działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, okolicznych zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Giżycka. Do działań służby wykorzystują m.in. łodzie, dron podwodny z kamerą oraz sonary.

( KWP w Olsztynie / mw)