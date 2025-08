Pierwsza taka operacja w Europie - pomorska Policja wsparła przełomowy zabieg z użyciem robota chirurgicznego Data publikacji 04.08.2025 Powrót Drukuj Po raz pierwszy w Europie przeprowadzono zdalną operację kardiochirurgiczną z wykorzystaniem robota medycznego EDGE MP1000. Dzięki zaawansowanej technologii i kluczowemu wsparciu Policji, chirurg w Gdańsku mógł zoperować pacjenta znajdującego się w warszawskim szpitalu. Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku oraz Komendy Głównej Policji zestawili bezpieczne połączenie transmisji danych, bez którego przeprowadzenie zabiegu nie byłoby możliwe.

W piątek, 1 sierpnia br., w Szpitalu MSWiA w Gdańsku przeprowadzono pierwszy w Europie zdalny zabieg kardiochirurgiczny z wykorzystaniem robota EDGE MP1000. Operację wykonano na pacjencie znajdującym się ponad 300 kilometrów dalej, na sali operacyjnej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Kluczową rolę w tym bezprecedensowym wydarzeniu odegrali funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz specjaliści z Komendy Głównej Policji, którzy zapewnili stabilne i bezpieczne połączenie transmisji danych między szpitalami.

Do realizacji tego pionierskiego przedsięwzięcia wykorzystano specjalistyczną infrastrukturę - sieć OST112, z której na co dzień korzystają służby ratunkowe. Dzięki zaangażowaniu i wiedzy policyjnych informatyków udało się zestawić dedykowane łącze, które zapewniło niezawodną i szybką komunikację między szpitalami. To właśnie ono umożliwiło przeprowadzenie operacji w czasie rzeczywistym, z pełną precyzją i bezpieczeństwem dla pacjenta.

Zabieg kardiochirurgiczny wszczepienia by-passów przeprowadził zdalnie prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski z Gdańska, operując na pacjencie w Warszawie, który nie kwalifikował się do leczenia za pomocą stentów. To nowy rozdział w historii medycyny, a także przykład skutecznej współpracy służb medycznych z Policją.

Po udanej operacji serca, zapowiedziano kolejny zabieg - tym razem urologiczny, który przeprowadzi dr n. med. Paweł Wisz. Oba zabiegi odbywają się w ramach szerszych działań informatycznych realizowanych przez MSWiA, przy aktywnym wsparciu Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

To wydarzenie pokazuje, że dzięki zaawansowanym technologiom, profesjonalizmowi i zaangażowaniu wielu instytucji - w tym Policji, możliwe staje się wprowadzenie przełomowych rozwiązań, które jeszcze niedawno wydawały się domeną przyszłości.