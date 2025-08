Zatrzymany za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Straży Granicznej Data publikacji 04.08.2025 Powrót Drukuj 46-letni mieszkaniec powiatu żarskiego został zatrzymany po tym, jak na terenie jednej ze stacji paliw w miejscowości Zasieki swoim zachowaniem zakłócił porządek publiczny oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Straży Granicznej. Mężczyzna posiadał przy sobie nóż i nie reagował na polecenia wydawane przez interweniujących funkcjonariuszy. Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa został obezwładniony i doprowadzony do jednostki Policji.

W czwartek, 31.07.2025 r., policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zostali skierowani do miejscowości Zasieki, gdzie według zgłoszenia miało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Straży Granicznej. Interweniując wobec agresywnego mężczyzny strażnik graniczny, został uderzony w twarz. 46-latek po ataku oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policyjnego patrolu.

W trakcie sprawdzenia pobliskiego terenu mundurowi zauważyli podejrzanego. Pomimo wielokrotnych wezwań nie stosował się on do poleceń policjantów i nie reagował na żądania zachowania zgodnego z prawem. Z uwagi na zagrożenie oraz informację o możliwości posiadania przez niego niebezpiecznego przedmiotu, mundurowi obezwładnili mężczyznę i zatrzymali. Następnie 46-latek został przetransportowany do Komendy Powiatowej Policji w Żarach gdzie wykonano dalsze czynności. W jego saszetce ujawniono nóż, który jak oświadczył miał mu służyć do samoobrony. Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie.

Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

( KWP w Gorzowie / mw)