Uwaga na fałszywe wiadomości SMS - nowe metody działania cyberoszustów

Data publikacji 04.08.2025

Policjanci ostrzegają przed kolejną falą cyberoszustw, których ofiarą może paść każdy użytkownik telefonu komórkowego. Przestępcy podszywają się pod znane instytucje między innymi: firmy kurierskie, operatorów czy urzędy – rozsyłając wiadomości SMS z informacją o rzekomych problemach z przesyłką, niedopłatą lub koniecznością potwierdzenia danych. W wiadomościach znajduje się zazwyczaj link do fałszywej strony internetowej, który po kliknięciu prowadzi do prób wyłudzenia danych osobowych lub danych logowania do bankowości elektronicznej.