Stołeczni policjanci przeprowadzili kontrole jednośladów z napędem elektrycznym

Data publikacji 05.08.2025 Powrót Drukuj

W ostatnich kilku dniach policjanci stołecznej „drogówki” kontrolowali pojazdy z napędem elektrycznym o wyglądzie roweru. Na ulicach Warszawy można zaobserwować te dość specyficzne „rowery”, które tak naprawdę nie zawsze nimi są. Osoby kierujące takimi jednośladami niekiedy nie stosują się do obowiązujących przepisów, co stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci skontrolowali 210 pojazdów, z których 1 nie został dopuszczony do dalszego ruchu, nałożyli też na kierujących 66 mandatów na kwotę ponad 7 tysięcy złotych.