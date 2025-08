Opanowany i doświadczony dyżurny pomógł kobiecie potrzebującej pomocy Data publikacji 05.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi dyżurnego jarosławskiej komendy, udało się pomóc kobiecie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, z którą sama nie potrafiła sobie poradzić. Mimo, że ze zgłoszenia nie wynikało, gdzie mieszka, funkcjonariusz wykazał się wyjątkowym spokojem, empatią i doświadczeniem. Tak pokierował rozmową, że zdołał ustalić numer jej telefonu oraz miejsce jej pobytu.

W środę, przed godz.15.00, dyżurny jarosławskiej jednostki asp. szt. Grzegorz Kozioł odebrał zgłoszenie od kobiety zaniepokojonej losem znajomej, która twierdziła, że „jej życie nie ma sensu”. Dyżurny, na podstawie przekaznanych informacji ustalił numer telefonu do kobiety potrzebującej pomocy, ponieważ zgłaszajaca nie znała adresu zamieszkania swojej koleżanki.

Funkcjonariusz skontaktował się z kobietą. Dyżurny z 28-letnim stażem służby, z dużym wyczuciem i spokojem tak poprowadził rozmowę, że zdołał ustalić dokładny adres jej zamieszkania. Na miejsce natychmiast zostali skierowani dzielnicowi.

Dzięki szybkiej reakcji pomoc dotarła na czas. 25-letnia mieszkanka powiatu jarosławskiego została przekazana pod specjalistyczną opiekę medyczną.

To przykład sytuacji, w której profesjonalizm, doświadczenie i empatia policjanta miały bezpośredni wpływ na pomoc drugiemu człowiekowi. Dyżurny udowodnił, że za słuchawką telefonu często stoją nie tylko procedury, ale i realne wsparcie.

Historia ta pokazuje również jak ważna jest szybka i właściwa reakcja wszystkich w otoczeniu osoby potrzebującej pomocy. To szybka reakcja znajomych i profesjonalne podejście sprawiają, że udaje się uratować to co najcenniejsze - ludzkie życie. Dlatego, gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy - reaguj. Gdy sam czujesz, że jej potrzebujesz - nie bój się sięgnąć po pomoc. Jest wiele miejsc, instytucji, osób, które wyciągną pomocną dłoń. W sytuacji zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.

( KWP w Rzeszowie / mw)