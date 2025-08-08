Trzy osoby zatrzymane - podawały się za pracowników administracji Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Bytomscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o dokonywanie kradzieży na tzw. pracownika administracji. Z czego dwie osoby podejrzane także o dokonanie kradzieży rozbójniczej na seniorce. To 48-letni mężczyzna i 49-letnia kobieta, którzy trafili już do aresztu. Zatrzymany został także uczestniczący w procederze 24-latek, który decyzją prokuratora na chwilę obecną został objęty dozorem Policji.

Sprawcy przedstawiający się jako pracownicy administracji, wykorzystując nieuwagę seniorów, dokonywali kradzieży gotówki a w przypadku jej braku przedmiotów z bytomskich mieszkań.

49-latka podając się za pracownika administracji, pod pretekstem kontroli instalacji wodnej odwracała uwagę starszej osoby. Kiedy znajdowała się w łazience, do mieszkania wchodziły pozostałe osoby, które dokonywały kradzieży gotówki. W ten sposób starszy mężczyzna stracił przedmioty warte kilkaset złotych, starsza kobieta 200 złotych gotówki, a kiedy zorientowała się, co się dzieje i chciała udaremnić ucieczkę, została zaatakowana. Następna seniorka straciła 20 tysięcy gotówki.

5 sierpnia bytomscy kryminalni ustalili, gdzie podejrzani mogą się znajdować i w jednym z mieszkań znajdujących się w centrum Bytomia zatrzymali trzy podejrzane osoby.

Cała trójka została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty. Wobec 48-latka i 49-letniej kobiety zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. 24-latek decyzją prokuratora został na chwilę obecną objęty policyjnym dozorem.

Bytomscy stróże prawa prowadzą w tej sprawie czynności i apelują do mieszkańców naszego miasta!

Uważajmy!

Ofiarami oszustów padają najczęściej osoby starsze mieszkające samotnie. Dlatego zadbaj o swoją babcię, dziadka, wujka i rodziców, którzy będąc w podeszłym wieku, nie są świadomi, na jakie zagrożenia mogą być narażeni.

Nie wpuszczajmy do mieszkania obcych osób. Kiedy ktoś obcy zapuka do twoich drzwi, poproś o pomoc sąsiada. Jeśli nieznajomy podaje się za pracownika instytucji, poprośmy o okazanie legitymacji lub innego dokumentu, na podstawie którego możemy potwierdzić jego tożsamość. W razie wątpliwości zawsze można sprawdzić wiarygodność takiej osoby, telefonując do jej pracodawcy. Jeśli odmówi okazania dokumentu, natychmiast zakończmy rozmowę i pod żadnym pozorem nie wpuszczajmy jej do domu. W takiej sytuacji natychmiast zaalarmujmy policjantów.

( KWP w Katowicach / kp)

Film Trzy osoby zatrzymane - podawały się za pracowników administracji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Trzy osoby zatrzymane - podawały się za pracowników administracji (format mp4 - rozmiar 30.04 MB)