Policjant w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierującego Data publikacji 08.08.2025 Policjant z Katowic będąc w czasie wolnym od służby, udaremnił dalszą jazdę kierującemu, który znajdował się pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, 20-letni mieszkaniec Mysłowic kierował swoim audi, mając w organizmie ponad promil alkoholu. To kolejny przykład tego, że policjantem jest się przez cały czas, nie tylko w czasie służby.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (02.08). Dyżurny mysłowickiej komendy otrzymał informację od obywatela, który na jednym z osiedli w dzielnicy Wielka Skotnica ujął mężczyznę, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Przybyli na miejsce policjanci z mysłowickiej drogówki zastali zgłaszającego, którym okazał się policjant z Zespołu ds . Wykroczeń Komisariatu I Policji w Katowicach.

Mundurowy w czasie wolnym jechał swoim samochodem i nagle zwrócił uwagę na nieostrożną jazdę kierującego audi młodego mężczyzny, w związku z czym postanowił za nim pojechać. Czarne audi zatrzymało się pod jednym z bloków w dzielnicy Wielka Skotnica, a katowicki policjant podszedł do kierującego, od którego wyczuł alkohol.

Wezwani przez niego stróże prawa przebadali ujętego 20-latka alkomatem, który wskazał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący został zatrzymany i doprowadzony do szpitala, gdzie pobrano mu krew celem zbadania, czy nie znajdował się również pod wpływem środków odurzających. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a o jego losie zadecyduje teraz sąd.

Postawa katowickiego stróża prawa to kolejny dowód na to, że policjantem jest się zawsze, nie tylko w czasie służby.