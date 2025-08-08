50-latek z dużym wyrokiem trafił do celi Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali w czwartkowe popołudnie 50-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna ten nie stawił się do aresztu, aby odbyć karę m.in. za oszustwo. Skazany „pożegnał się” z wolnością na 6 lat.

Każdego dnia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania, prowadzą czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu osób skazanych prawomocnymi wyrokami, które nie stawili się w wyznaczonym terminie do zakładu karnego.

Tak było w przypadku 50-letniego mieszkańca naszego miasta, który został skazany za przestępstwa oszustwa, kradzieży mienia znacznej wartości oraz fałszerstwa intelektualnego i był poszukiwany listem gończym, który wydał za nim kielecki sąd. Policjanci podejrzewali, że poszukiwany mężczyzna ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie Kielc. W czwartkowe popołudnie kryminalni pojechali pod ustalony adres i weszli do pomieszczeń, gdzie napotkali poszukiwanego mężczyznę. Trafił on już do celi, gdzie spędzi najbliższe 6 lat.