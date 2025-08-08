Pojechali na wakacje do Chorwacji, tam okazało się, że padli ofiarą oszustów Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Ponad 800 euro straciła 34-latka, która wpłaciła zaliczkę za wynajęcie willi w Chorwacji. Niestety pojechała tam ze znajomymi i na miejscu dowiedziała się, że to oszuści wykorzystując zdjęcia, a także opisy tej posiadłości oferują jej wynajęcie. Apelujemy o ostrożność podczas planowania wakacyjnych wyjazdów.

Wakacje to czas wypoczynku, ale również wzmożonej aktywności oszustów. Przestępcy publikują atrakcyjne ogłoszenia z opisem lokalu, niską ceną i profesjonalnymi zdjęciami. Często deklarują, że mieszkanie znajduje się w dobrej lokalizacji i jest dostępne „od zaraz”. Niestety ofiarą takich oszustów padła 34-latka z gminy Łuków, która na portalu społecznościowym znalazła interesującą ofertę wynajmu willi w Chorwacji. Korespondując z rzekomą właścicielką willi kobieta zarezerwowała możliwość pobytu w dogodnym dla niej terminie. Przesyłając dane osób które miały korzystać z niej korzystać, 34-latka podpisała przekazaną jej umowę i wpłaciła na podane konto ponad 500 euro, a po kilku dniach jeszcze 300 euro. Potwierdzenie zrealizowanej transakcji przesłała rzekomej właścicielce willi.

Po kilku dniach 34-latka razem ze znajomymi pojechała do Chorwacji. Niestety po przejechaniu ponad 1500 km, kobieta od właścicieli willi dowiedziała się, że padła ofiarą oszustów. Chorwaci mówili, że zdjęcia i opis ich posiadłości wykorzystali oszuści, że nie są pierwszymi którzy do nich przyjechali nie mając prawdziwej rezerwacji. Po powrocie do Polski 34-latka o oszustwie powiadomiła łukowskich policjantów.

Niestety, podobnych przypadków oszustw wakacyjnych jest coraz więcej. Przestępcy potrafią doskonale podszyć się pod istniejące hotele lub pensjonaty oraz posługiwać się sfałszowanymi dokumentami. Oszukane osoby dowiadują się, że padły ofiarą przestępstw dopiero po wpłaceniu zaliczki, a czasem dopiero na miejscu wypoczynku – po przejechaniu setek kilometrów.

Apelujemy o ostrożność podczas planowania wakacyjnych wyjazdów. Aby uniknąć podobnych sytuacji:

zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali ogłoszeniowych i serwisów płatniczych;

weryfikuj opinie o obiekcie w kilku niezależnych źródłach;

sprawdzaj dane kontaktowe i adres hotelu/pensjonatu na oficjalnych stronach;

nigdy nie wysyłaj skanu dowodu osobistego czy innych dokumentów nieznanym osobom;

jeśli oferta wydaje się „zbyt atrakcyjna”, aby była prawdziwa to zrezygnuj z jakichkolwiek transakcji.

Pamiętaj! Rozsądek i dokładne sprawdzenie oferty to najlepsza ochrona przed wakacyjnymi oszustami.