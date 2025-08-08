Groził ochroniarzowi nożem w sklepie - został zatrzymany przez policjantów z Oksywia Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oksywia zatrzymali 21-letniego mieszkańca Gdyni, który w jednym ze sklepów przy ul. Chylońskiej zagroził pracownikowi ochrony użyciem noża, aby ten odstąpił od interwencji. Okazało się, że jest nietrzeźwy, notowany oraz poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Wczoraj policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym ze sklepów przy ul. Chylońskiej młody mężczyzna groził pracownikowi ochrony nożem. Na miejsce natychmiast funkcjonariusze z Oksywia, którzy ustalili, że ochroniarz zauważył na terenie sklepu osobę chowającą sklepowy asortyment z zamiarem kradzieży. Pracownik ochrony podszedł do mężczyzny, poinformował go, że obserwuje jego zachowanie i jest świadomy, w jakim celu przyszedł do sklepu. Wówczas sprawca rozchylił kurtkę, w której miał nóż, pokazał go i zagroził, że użyje go wobec pracownika ochrony, jeśli ten spróbuje go zatrzymać lub podjąć wobec niego jakąkolwiek interwencję. W obawie o swoje bezpieczeństwo mężczyzna wycofał się, jednak natychmiast powiadomił Policję. Ostatecznie do kradzieży nie doszło, ponieważ sprawca gróźb odłożył na miejsce asortyment i opuścił sklep.

Mundurowi, dysponując rysopisem sprawcy, sprawdzili pobliski teren. Około 20.10 w pobliżu sklepu zauważyli mężczyznę odpowiadającego opisowi. Został on zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Okazało się, że jest nim 21-letni mieszkaniec Gdyni. Badanie alkomatem wykazało prawie 1 promil alkoholu w jego organizmie. Podczas dalszych czynności wyszło na jaw, że zatrzymany jest notowany za rozbój, paserstwo, udział w bójce oraz posiadanie narkotyków. Ponadto jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za groźby karalne grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Tym razem nie uniknie odpowiedzialności.