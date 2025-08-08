Dwaj obywatele Ukrainy zatrzymani za próbę oszustwa inwestycyjnego Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja namysłowskich kryminalnych oraz czujność mieszkanki regionu doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy chcieli oszukać 48-latkę metodą „na maklera giełdowego”. Mężczyźni mieli odebrać od kobiety ponad 100 tysięcy złotych, a gotówka miała służyć rzekomo dalszym inwestycjom. Kryminalni zatrzymali 18 i 50-latka w momencie odbierania pieniędzy. Za popełnione przestępstwo mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

5 sierpnia br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymali informację, że nieznana osoba próbuje wyłudzić od 48-letniej mieszkanki miasta 35 tysięcy złotych. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkanka Namysłowa znalazła w sieci ciekawe ogłoszenie dotyczące inwestowania na giełdzie, z którego postanowiła skorzystać. Z relacji kobiety wynikało, że jest w stałym kontakcie telefonicznym z osobą podającą się za „maklera giełdowego”. Podczas jednej z przeprowadzonych rozmów rzekomy finansista poinstruował 48-latkę, żeby przygotowała 35 tysięcy złotych, które mają posłużyć dalszym inwestycjom. Pieniądze miały być jednak odebrane osobiście. Rozmówca poinformował nawet jak będzie wyglądała osoba, która zgłosi się po ich odbiór. To wzbudziło podejrzenia 48-latki, dlatego o całej sytuacji powiadomiła Policję.

Kryminalni natychmiast podjęli szereg czynności operacyjnych. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach wieczornych, zatrzymali młodego chłopaka, który pojawił się pod blokiem w celu odebrania gotówki od 48-latki. 18-letni obywatel Ukrainy, mieszkający na terenie województwa dolnośląskiego, został przewieziony do namysłowskiej komendy i osadzony w policyjnym areszcie.

Nie był to jednak koniec sprawy. Już następnego dnia, w godzinach porannych, pokrzywdzona ponownie skontaktowała się z Policją. Kobieta poinformowała mundurowych, że oszust znów zadzwonił i zapowiedział przyjazd kolejnej osoby po pieniądze. Tym razem kobieta miała przygotować do odbioru aż 70 tysięcy złotych.

Namysłowscy kryminalni po raz kolejny zorganizowali zasadzkę. I tym razem zatrzymali „odbieraka” pieniędzy. Zatrzymanym mężczyzną okazał się 50-letni obywatel Ukrainy, zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego. Zarówno on, jak i jego 18-letni wspólnik usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Dzięki zdecydowanej reakcji i sprawnemu działaniu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie nie doszło do utraty oszczędności kobiety. Warto również podkreślić wzorową postawę mieszkanki powiatu, która zachowała czujność podczas próby oszustwa i natychmiast powiadomiła mundurowych o swoich podejrzeniach.

Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o ostrożność i rozwagę w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi osobami, szczególnie gdy w grę wchodzą pieniądze.