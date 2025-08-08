Kolejne uderzenie w narkobiznes. Zabezpieczono 23 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 1 mln zł
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie zdjęli z rynku 23 kg narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to blisko 1 mln zł. Za ich posiadanie odpowie 24-latek, który mefedron oraz marihuanę przechowywał w mieszkaniu. Był całkowicie zaskoczony wejściem policjantów. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i został tymczasowo aresztowany przez sąd. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 24-latka za posiadanie znacznych ilości narkotyków. W mieszkaniu na terenie dzielnicy Węglin w Lublinie przechowywał 23 kg narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to blisko 1 mln zł. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. Nie spodziewał się, że jego działania są obserwowane przez policjantów, którzy zabezpieczyli u niego środki odurzające - mefedron oraz marihuanę.
24- latek został tymczasowo aresztowany przez sąd. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
W walce z przestępczością narkotykową lubelscy policjanci zabezpieczyli w tym roku już łącznie ponad 200 kilogramów narkotyków.
(KWP w Lublinie / mw)
Film Kolejne uderzenie w narkobiznes. Zabezpieczono 23 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 1 mln zł
Pobierz plik Kolejne uderzenie w narkobiznes. Zabezpieczono 23 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 1 mln zł (format mp4 - rozmiar 9.76 MB)