Kolejne uderzenie w narkobiznes. Zabezpieczono 23 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 1 mln zł Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie zdjęli z rynku 23 kg narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to blisko 1 mln zł. Za ich posiadanie odpowie 24-latek, który mefedron oraz marihuanę przechowywał w mieszkaniu. Był całkowicie zaskoczony wejściem policjantów. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i został tymczasowo aresztowany przez sąd. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 24-latka za posiadanie znacznych ilości narkotyków. W mieszkaniu na terenie dzielnicy Węglin w Lublinie przechowywał 23 kg narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to blisko 1 mln zł. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. Nie spodziewał się, że jego działania są obserwowane przez policjantów, którzy zabezpieczyli u niego środki odurzające - mefedron oraz marihuanę.

24- latek został tymczasowo aresztowany przez sąd. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W walce z przestępczością narkotykową lubelscy policjanci zabezpieczyli w tym roku już łącznie ponad 200 kilogramów narkotyków.

( KWP w Lublinie / mw)