Wodniacy pomogli żeglarzom na jeziorze Wigry Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Policjant i ratownik suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pomogli turystom na jeziorze Wigry. Ich żaglówka wywróciła się i pięć osób wpadło do wody. Po szybkiej akcji ratunkowej trzy osoby dorosłe i dwójka dzieci bezpiecznie trafiły na brzeg.

Policjant, pełniący służbę na jeziorze Wigry, został powiadomiony o wywróconej żaglówce. Informacja została mu przekazana przez kolegów z suwalskiego WOPR -u i wspólnie ruszyli na pomoc w okolice plaży w Starym Folwarku. Na miejscu ratownik suwalskiego WOPR-u zastał pięć osób w wodzie. Na całe szczęście wszyscy mieli na sobie kamizelki do asekuracji. Zostali podjęci z wody i bezpiecznie trafili na brzeg. Następnie wodniacy dociągnęli łódź na mieliznę, gdzie można było ją postawić i wylać wodę z pokładu.

Mężczyzna, dzieląc się swoimi wrażeniami z wywrotki, przyznał, że mimo doświadczenia w żeglowaniu zaskoczyły go warunki pogodowe, które uniemożliwiły mu wyluzowanie żagli. W związku z tym ich łódź odwróciła się do góry dnem. Ostatecznie dwójka dzieci, kobieta oraz dwóch mężczyzn bezpiecznie trafili na brzeg.