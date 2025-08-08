Groził urzędniczce śmiercią – 41-latek zatrzymany Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze strzeleckiej komendy zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który była agresywny wobec pracownicy urzędu. Mężczyzna obrażał kobietę i groził jej pozbawieniem życia. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.

Pod koniec lipca br. dyżurny strzeleckiej Policji otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który awanturował się w urzędzie. Jak wynikało z ustaleń policjantów petent był bardzo agresywny i ubliżał pracownicy urzędu. W pewnym momencie mężczyzna zaczął grozić urzędniczce pozbawieniem życia. Chwile później strzeleccy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił strzeleckim kryminalnym na przedstawienie mieszkańcowi powiatu strzeleckiego zarzutów, dotyczących znieważanie funkcjonariusza publicznego oraz kierowania gróźb karalnych. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto Prokurator Rejonowy w Strzelcach Opolskich na wniosek Policji zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.