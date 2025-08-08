Niebezpieczna jazda motocyklisty zakończona mandatem i 26 punktami karnymi Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z prudnickiej drogówki zatrzymali do kontroli 33-letniego motocyklistę, który pędził przez miejscowość z prędkością 93 km/h. Dodatkowo kierowca wyprzedzał inny pojazd w miejscu niedozwolonym. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym i 26 punktami karnymi. Na dodatek kilka dni wcześniej 33-latek przechwalał się na jednym z portali społecznościowych swoją niebezpieczną jazdą, która rzekomo obyła się bez konsekwencji. Ciekawe, czy informacja o kontroli drogowej, podczas której mężczyzna zebrał aż 26 punktów karnych również znajdzie się na jego profilu.

W czwartek, 7 sierpnia br., podczas patrolu w jednej z miejscowości powiatu prudnickiego, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego hondą. 33-letni motocyklista pędził przez miejscowość z prędkością 93 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Nie było to jednak jego jedyne przewinienie. Mężczyzna, oprócz znacznego przekroczenia prędkości, wyprzedził inny pojazd w miejscu, gdzie obowiązywał bezwzględny zakaz wyprzedzania. Zachowanie motocyklisty zagrażało bezpieczeństwu nie tylko kierującego, ale również innych uczestników ruchu drogowego.

Prudniccy policjanci ukarali kierowcę hondy mandatem karnym w kwocie 2 000 złotych. Za popełnione wykroczenia drogowe na konto mężczyzny trafiło aż 26 punktów karnych. Co ciekawe, kilka dni wcześniej 33-latek, za pomocą wpisu na jednym z portali społecznościowych, chwalił się swoją niebezpieczną jazdą, która rzekomo obyła się bez konsekwencji. Czas pokaże, czy informacja o kontroli drogowej, podczas której mężczyzna zebrał aż 26 punktów karnych, również znajdzie się na jego profilu…

( KWP w Opolu / mw)