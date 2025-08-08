Zatrzymany podejrzany o zgwałcenie Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z VI Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali podejrzanego o gwałt na 24-latce. Okazał się nim 35-letni łodzianin. Przestępstwo zgwałcenia zagrożone jest karą do 15 lat więzienia.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 24 lipca 2025 roku. Młoda kobieta wcześnie rano szła na widzewski dworzec. Na ulicy Adamieckiego została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Oprawca szarpiąc kobietę cały czas ją uciszał po czym dopuścił się zgwałcenia. Pokrzywdzona, gdy tylko została wypuszczona, natychmiast zawiadomiła Policję o napadzie.

Kryminalni z VI Komisariatu Policji w Łodzi rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić sprawcę. Sprawa była na tyle skomplikowana, że o mężczyźnie niewiele było wiadomo. Pojawił się nagle i równie szybko zniknął.

Drobiazgowa analiza tego zdarzenia dała wymierny efekt. Tam gdzie dochodzi do aktów przemocy pomiędzy agresorem i ofiarą zawsze pozostają ślady, często mikroskopijne. Między innymi po analizie zebranych śladów, śledczy wytypowali gwałciciela. Policjanci zatrzymali go 6 sierpnia 2025 roku w miejscu jego pracy. 35-letni mieszkaniec Łodzi był kompletnie zaskoczony.

Ponadto funkcjonariusze porównali zebrany materiał dowodowy z informacją, którą otrzymali od 50-latki pod koniec lipca 2025 roku. Wówczas wczesnym rankiem kobieta przechodziła przez Park Widzewski i została złapana przez nieznajomego jej mężczyznę za nogę. Na skutek jej krzyku napastnik zbiegł. Mimo, że napadnięta kobieta nie chciała składać żadnego zawiadomienia, ponieważ nie czuła się osobą pokrzywdzoną, stróże prawa cały czas pracowali nad tym zdarzeniem. Jak się okazało, był to ten sam mężczyzna.

W Prokuratorze Rejonowej Łódź-Widzew podejrzany usłyszał zarzuty zgwałcenia, naruszenia nietykalności oraz kradzieży. Na wniosek Prokuratora został aresztowany przez sąd na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Film przedstawia zatrzymanie podejrzanego przez łódzkich kryminalnych.

( KWP w Łodzi / mw)