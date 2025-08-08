Skuteczna akcja policjantów, podejrzani o włamania zatrzymani Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej i skutecznej pracy operacyjnej, kryminalni z Szamotuł wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o serię włamań do mieszkań. Do przestępstw doszło w Szamotułach, we Wronkach oraz w Grodzisku Wielkopolskim. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Postępowanie w sprawie jest w toku, prowadzą je policjanci z Komisariatu Policji we Wronkach.

Pod koniec lipca br. policjanci z Szamotuł i Wronek otrzymali zgłoszenia dotyczące dwóch włamań do mieszkań znajdujących się w blokach. Z ustaleń wynikało, że do zdarzeń doszło 30 lipca br. Sprawcy wykorzystując nieobecność domowników dostawali się do wnętrza, wyłamując drzwi balkonowe, po czym plądrowali mieszkania w poszukiwaniu kosztowności. Ich łupem padła głównie biżuteria.

Sprawą natychmiast zajęli się doświadczeni funkcjonariusze pionu kryminalnego. Dzięki skrupulatnej analizie materiałów dowodowych, oraz pracy operacyjnej w krótkim czasie wytypowano podejrzewanych. Okazali się nimi obywatele Gruzji w wieku 41 i 33 lat, nieposiadający stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

1 sierpnia br. szamotulscy kryminalni prowadzili obserwację mężczyzn w Obornikach. Zauważono, że osoby odpowiadające rysopisowi sprawców krążyły po osiedlu mieszkaniowym, dzwoniły domofonami i prowadziły tzw. rozpoznanie terenu - prawdopodobnie w celu dokonania kolejnego włamania. Wtedy zapadła decyzja o natychmiastowej interwencji. Kryminalni błyskawicznie wkroczyli do akcji, skutecznie obezwładnili i zatrzymali podejrzewanych, uniemożliwiając im dokonanie kolejnego przestępstwa.

W toku dalszych czynności, po analizie danych z policyjnych systemów oraz materiału dowodowego, funkcjonariusze pracujący nad sprawą powiązali zatrzymanych również z włamaniem do mieszkania w Grodzisku Wielkopolskim. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych w trzech zdarzeniach oszacowano na około 9 600 złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania trzech kradzieży z włamaniem. Za takie przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, aby zabezpieczyć prawidłowy tok dalszego postępowania.

Dochodzenie w sprawie trwa. Prowadzą je policjanci z Komisariatu Policji we Wronkach. Funkcjonariusze weryfikują też, czy zatrzymani mogli mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami na terenie województwa.