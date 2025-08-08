Zatrzymany 33-latek w związku z pożarami aut w Bydgoszczy Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Dziś (08.08.25 r.) około południa, policjanci z Bydgoszczy pracując nad ustaleniem sprawcy podpaleń samochodów, wytypowali i zatrzymali 33-letniego Adriana M. Zatrzymany może mieć związek z pożarami aut marki: Mazda 6, BMW i Peugeot 307 cc, do których doszło dziś w nocy, na terenie działania Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. W wyniku zdarzenia nadpaleniu uległy także trzy samochody zaparkowane w pobliżu marki: Cupra Leon, Opel Astra oraz Skoda Rapid.

Przypomnijmy: w nocy bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące pożaru kilku samochodów na terenie miasta. Do pierwszego pożaru doszło przy ul. M. Konopnickiej 5, około godziny 0:45. Spaleniu uległ nissan juke, od którego zajęły się zaparkowane w pobliżu toyota i alfa romeo.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali o godzinie 2:55. Wynikało z niego, że przy ulicy Gdańskiej 99 doszło do pożaru zaparkowanego tam peugeota. Dalej o godzinie 3:45 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru bmw przy ul. Zaświat, od którego uszkodzeniu uległa zaparkowana nieopodal cupra. Ostatnie zgłoszenie policjanci odnotowali o godz. 3:55. Dotyczyło pożaru przy ulicy Powstańców Warszawy, gdzie paliła się mazda, od której uszkodzeniu uległy skoda oraz opel.

W tej chwili trwają przesłuchania, gromadzony jest materiał dowodowy, szacowane są straty pokrzywdzonych. Trwają także konsultacje z prokuratorem z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.