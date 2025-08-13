Wybili szybę w aucie, by ratować wołającego o pomoc mężczyznę Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju uratowali mężczyznę, który nie mógł wydostać się z zamkniętego i rozgrzanego samochodu. Dzięki błyskawicznej reakcji świadków i skutecznym działaniom policjantów przegrzany i osłabiony mężczyzna w porę trafił do szpitala.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju uratowali mężczyznę, który nie mógł wydostać się z zamkniętego i rozgrzanego samochodu. Groźna sytuacja zaistniała na jednym z parkingów przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie kobieta, po zapakowaniu wysiadła z samochodu i udała się do swojego mieszkania, zostawiając w aucie śpiącego pasażera.

Po otrzymaniu zgłoszenia, jastrzębscy policjanci natychmiast udali się na miejsce, gdzie zastali zaniepokojonych świadków, którzy usłyszeli wołanie o pomoc mężczyzny znajdującego się w zamkniętym samochodzie. Pojazd stał w miejscu nasłonecznionym, a temperatura na zewnątrz w tym dniu wynosiła 28 stopni Celsjusza. Zgłaszający sami próbowali rozbić szybę w pojeździe, jednak im się to nie udało.

Stróże prawa niezwłocznie podjęli działania, aby uwolnić mężczyznę z gorącej pułapki. Świadomi tego, że temperatura wewnątrz samochodu, gwałtownie wzrasta, podjęli natychmiastową decyzję o wybiciu szyby.

Dzięki błyskawicznej reakcji świadków i skutecznym działaniom policjantów przegrzany i osłabiony mężczyzna po opuszczeniu pojazdu został w porę przekazany załodze pogotowia ratunkowego. 25-latek z uwagi na rozstrój zdrowia został zabrany do szpitala.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji Policji interwencja zakończyła się szczęśliwie, jednak nie możemy zapominać o potencjalnych tragicznych skutkach, jakie mogą wyniknąć z takich sytuacji. Dlatego apelujemy:

Pamiętaj o dzieciach, osobach niepełnosprawnych i seniorach nie pozostawiaj ich w zamkniętych samochodach, czy na otwartym terenie, w miejscach nasłonecznionych. Takie postępowanie bezpośrednio naraża ich życie.

Nie zapominaj też o zwierzętach - one również odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur. Pozostawienie czworonoga w samochodzie, czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia! Pamiętajmy też, by zapewnić zwierzętom nieskrępowany dostęp do wody i możliwość schronienia w cieniu.

( KWP w Katowicach / kp)