Lipscy policjanci zatrzymali Kolumbijczyków po bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia

Data publikacji 13.08.2025

W sobotę rano do komendy zgłosił się ranny 32-latek z ranami kłutymi. Policjanci z Lipska natychmiast zajęli się sprawą i ustalili, że doszło do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dwaj bracia, obywatele Kolumbii już zostali aresztowani, a kolejne osoby muszą liczyć się z przedstawieniem zarzutów.

W sobotę (9.08.2025) rano do Komendy Powiatowej Policji w Lipsku zgłosił się obywatel Kolumbii z widocznymi ranami kłutymi. Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pokrzywdzonemu pomocy i przewiózł go do szpitala.

Równolegle policjanci rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz osób biorących w nim udział. Szybko ustalono, że do bójki doszło pomiędzy obywatelami Kolumbii, którzy przebywali w Polsce w związku z pracą sezonową. Dwaj z nich, bracia w wieku 26 i 29 lat, zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Kolejna osoba jest już zatrzymana i czeka na przedstawienie zarzutów. Sprawa ma charakter rozwojowy – policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że użycie przemocy i niebezpiecznych narzędzi w rozwiązywaniu konfliktów może prowadzić do tragicznych w skutkach konsekwencji, zarówno dla zdrowia, jak i wolności uczestników.