Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usiłował oszukać seniora metodą na funkcjonariusza CBŚP Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, działając wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, zatrzymali oszusta, który próbował wyłudzić pieniądze od seniora metodą na policjanta. Do zatrzymania doszło w trakcie przekazywania gotówki. Sprawca próbował uciec, jednak po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy stałej współpracy z Wydziałem Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji prowadzą intensywne działania ukierunkowane na zwalczanie procederu oszustw dokonywanych metodą na tzw. „legendę”.

Na początku tego tygodnia tj.11 sierpnia br. policjanci ustalili, że na terenie Nowej Huty w Krakowie może dojść do oszustwa. Wszystko wskazywało, że pokrzywdzonym ma być senior w wieku 89 lat. Kryminalni ustalili, że mężczyzna odebrał telefon od osób podających się za funkcjonariuszy CBŚP i został przekonany przez nich, że uczestniczy w akcji policyjnej. Pokrzywdzony zgodnie z przekazywanymi poleceniami miał spakować posiadane oszczędności (40 tys.zł.) i przekazać przed posesją fałszywemu funkcjonariuszowi.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przygotowali zasadzkę na oszusta. 39-latek obywatel Holandii, zgodnie z ustaleniami pojawił się w wytypowanym miejscu, czyli przed domem seniora.

Sprawca cierpliwie oczekiwał przed ogrodzeniem posesji pokrzywdzonego, a w tym czasie nic nie podejrzewający senior zmierzał w jego kierunku z reklamówką pełną gotówki. Wtedy do akcji wkroczyli policjanci, przestraszony oszust rzucił się do ucieczki i po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna poszukiwany jest listem gończym przez Sąd Okręgowy w Lublinie, celem odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy oraz zastępczej kary pozbawienia wolności na 75 dni. Obie podstawy poszukiwawcze dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw. Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczości Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzisiaj z mężczyzną zostaną przeprowadzone dalsze czynności procesowe. Zatrzymany typowany jest do innych zdarzeń o podobnym modus operandi. Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Krakowie / kc)

Film Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usiłował oszukać seniora metodą na funkcjonariusza CBŚP Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usiłował oszukać seniora metodą na funkcjonariusza CBŚP (format mp4 - rozmiar 14.41 MB)