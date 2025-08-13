Śląscy „łowcy głów” dopadli groźnych przestępców w kraju i za granicą Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach w ostatnim czasie zatrzymali dwóch wyjątkowo niebezpiecznych przestępców – jednego w Chorzowie, drugiego na terenie Holandii. Dawid Z., poszukiwany od blisko dwóch lat za udział w międzynarodowej grupie przestępczej handlującej narkotykami, został ujęty dzięki współpracy polskich i holenderskich służb. Tomasz G., wielokrotnie karany za rozboje, znęcanie się i przestępstwa przeciwko życiu, wpadł w ręce funkcjonariuszy po kilku miesiącach intensywnych poszukiwań. Obaj mężczyźni trafili do aresztu i nie unikną odpowiedzialności.

Zespół Poszukiwań Celowych, nazywany potocznie „łowcami głów”, specjalizuje się w ustalaniu miejsca pobytu i zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. To komórka działająca w sposób operacyjny, często we współpracy z policjami innych państw. Policjanci z KWP w Katowicach wielokrotnie udowadniali, że nie ma dla nich granic ani przeszkód, a ich determinacja i doświadczenie pozwalają skutecznie doprowadzać poszukiwanych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

15 maja br. w miejscowości Oss w Holandii, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP , zatrzymano 34-letniego Dawida Z. Mężczyzna był poszukiwany od blisko dwóch lat na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem i handlem znacznymi ilościami narkotyków. Wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu, przebywając m.in. w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. Po zakończeniu procedury ekstradycyjnej, 31 lipca br. trafił do Aresztu Śledczego w Warszawa, gdzie odbędzie karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia.

Natomiast 8 sierpnia br. w Chorzowie policjanci zatrzymali 33-letniego Tomasza G., poszukiwanego od czerwca tego roku listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Mężczyzna miał trafić do tymczasowego aresztu za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i inne przestępstwa. Był również skazany na rok więzienia za znęcanie się nad bliskimi. W przeszłości spędził około ośmiu lat w zakładach karnych za przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu. Ukrywał się w różnych miastach Śląska oraz krótko poza granicami kraju.

Oba zatrzymania są dowodem na skuteczność i determinację policjantów z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach, którzy każdego dnia pracują nad tym, aby groźni przestępcy ponosili konsekwencje swoich czynów, a mieszkańcy regionu mogli czuć się bezpieczniej.