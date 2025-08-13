Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabicie brata Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Niemodlinie zatrzymali 65-letniego mieszkance gminy Dąbrowa. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo swojego 70-letniego brata. Pomiędzy braćmi miało dojść do awantury, która zakończyła się w tak tragiczny sposób. Decyzją sądu 65-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

W sobotę, 9 sierpnia, około godziny 15:30 policjanci z Niemodlina przyjęli zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca gminy Dąbrowa. Według zgłoszenia mężczyzna poszedł w odwiedziny do swojego sąsiada i zauważył go leżącego bez śladów życia przed progiem domu. Na miejsce od razu zostali skierowani policjanci z Niemodlina i Opola.

Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającego i opisaną przez niego sytuację. Niestety, na udzielenie pomocy mężczyźnie było już za późno. Okoliczności zdarzenia, zabezpieczone ślady i zeznania sąsiadów wskazywały, że mogło w tym miejscu dojść do zabójstwa. Zebrany materiał dowodowy wskazywał na brata zmarłego. 65-letni mężczyzna został chwile później zatrzymany w swoim domu. Ciało 70-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Na miejscu pracowali policjanci wchodzący w skład grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy zabezpieczyli ślady i dowody w tej sprawie. Na miejscu był również prokurator, pod którego nadzorem odbywały się wszystkie czynności procesowe. Zatrzymany 65-latek został przewieziony do jednostki Policji.

Mężczyzna został następnie przewieziony do Prokuratury w Opolu, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa 70-latka. Decyzją sądu, na wniosek śledczych, 65-latek został tymczasowo aresztowany. Za to przestępstwo grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

( KWP w Opolu / kp)

