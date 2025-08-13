Policjanci w akcji ratunkowej pożaru kamienicy Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Nad ranem 12 sierpnia w jednej z kamienic w Ostrowie Wielkopolskim wybuchł pożar. Policjanci, którzy przybyli na miejsce przed innymi służbami ewakuowali mieszkankę mającą trudności z poruszaniem się oraz udzielili pierwszej pomocy pozostałym osobom, które opuściły budynek.

Po przybyciu pod wskazany adres policjanci zastali przed kamienicą grupę osób, które zdołały opuścić budynek przed przyjazdem służb. Mundurowi od razu udzielili potrzebującym pierwszej pomocy, a następnie sprawdzili, czy w środku nie ma innych osób wymagających ewakuacji.

Ustalili, że w jednym z mieszkań przebywa kobieta, która z powodu problemów z poruszaniem się – poruszała się przy pomocy balkonika – nie mogła samodzielnie opuścić lokalu. Policjanci dostali się do niej przez otwarte okno, wynieśli ją z mieszkania i przenieśli w bezpieczne miejsce.

Po dojeździe Straży Pożarnej funkcjonariusze przekazali informację, że na wyższej kondygnacji budynku znajduje się jeszcze inna kobieta, do której dostęp był utrudniony ze względu na bardzo duże zadymienie. W trakcie dalszych działań policjanci wspierali akcję ratowniczą, m.in. transportując osoby poszkodowane do karetek pogotowia.

Ostrowscy mundurowi pokazali, jak wygląda policyjna codzienność. Nasz zawód to trudna, pełna poświecenia, odpowiedzialności i odwagi służba, która w zamian daje ogrom satysfakcji z niesienia pomocy innym.