84-latka potrącona na przejściu przez motocyklistę Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Zamojscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Zamościa. 84-latka przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez rozpędzonego motocyklistę. Mieszkanka Zamościa trafiła do szpitala. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne dla jej życia. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Przypominamy kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

Zdarzenie miało miejsce na jednej ulic w centrum Zamościa. 84-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. W tym czasie jadący ulicą 23-letni motocyklista nie zdążył wyhamować swojej Hondy i uderzył w nią lewym bokiem pojazdu. Mieszkanka Zamościa upadła na ulicę. Ponieważ była nieprzytomna do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego, pierwszej pomocy udzielili jej będący w pobliżu przechodnie. Kobieta trafiła do szpitala.

23-letni motocyklista z gminy Zamość tłumaczył policjantom, że zbliżając się do przejścia dla pieszych zauważył kobietę w ostatniej chwili z uwagi na rosnące przy ulicy krzewy. Hamując próbował ominąć pieszą co ostatecznie okazało się bezskuteczne. Kierujący jednośladem był trzeźwy. Na szczęście 84-latka nie doznała obrażeń zagrażających jej życiu.

Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i przypominamy kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Publikujemy je ku przestrodze i apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz wzajemny szacunek na drodze, aby minimalizować ryzyko podobnych zdarzeń.

( KWP w Lublinie / kp)

Poniższe nagranie z monitoringu przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.