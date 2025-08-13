Bezpieczeństwo podczas sierpniowego weekendu Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Sierpniowy długi weekend to dla wielu czas wypoczynku, wyjazdów nad wodę oraz spotkań przy grillu i ognisku. W związku z tym Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń oraz szczęśliwie wrócić do swoich zawodowych obowiązków.

Bezpieczeństwo nad wodą

Woda to żywioł, który wymaga od nas szczególnej rozwagi. Co roku w okresie wakacyjnym notujemy, niestety, liczne zdarzenia, które kończą się tragediami – utonięciami lub poważnymi urazami. Dlatego przypominamy podstawowe zasady, które każdy powinien przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą:

korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodź do wody pod nieobecność ratowników;

przestrzegaj regulaminów kąpielisk i stosuj się do poleceń ratowników;

nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu. Obniża on refleks, powoduje zaburzenia równowagi i często jest bezpośrednią przyczyną utonięć;

nie skacz do nieznanych, niesprawdzonych miejsc – ryzyko urazu jest wtedy bardzo wysokie;

nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich i unikaj ryzykownych zachowań;

zwracaj szczególną uwagę na dzieci — bądź zawsze blisko nich i nie spuszczaj swoich pociech z oczu;

w przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub osoby tonącej, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112 i nie podejmuj działań ratunkowych, jeśli nie masz do tego odpowiednich kwalifikacji i sprzętu.

Dzięki przestrzeganiu tych zasad zwiększamy bezpieczeństwo swoje i innych, a wakacyjny wypoczynek może upłynąć spokojnie i bez przykrych incydentów.

Bezpieczeństwo osobiste i ochrona przed kradzieżami

Okres wypoczynku sprzyja także przestępstwom i kradzieżom, w tym kieszonkowym, szczególnie w zatłoczonych miejscach, takich jak: plaże, parkingi czy tereny rekreacyjne. Dlatego też Policja apeluje o zachowanie następujących środków ostrożności:

nie pozostawiaj bez opieki wartościowych przedmiotów, dokumentów ani telefonów komórkowych;

pieniądze i dokumenty przechowuj w zamkniętych, najlepiej zapinanych kieszeniach lub w saszetce trzymanej blisko ciała;

unikaj eksponowania dużych kwot pieniędzy oraz cennych rzeczy;

bądź czujny w tłumie; kieszonkowcy często działają podstępnie i w grupie;

w razie podejrzenia próby kradzieży, natychmiast zwróć się o pomoc do służb porządkowych lub Policji.

Bezpieczeństwo przy grillach i ogniskach

Spotkania na świeżym powietrzu przy grillu czy ognisku są popularną formą spędzania czasu podczas długiego weekendu. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie, aby uniknąć pożarów i innych zagrożeń:

grilluj wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i na stabilnym podłożu;

nigdy nie zostawiaj rozpalonego grilla lub ogniska bez nadzoru;

zadbaj o bezpieczne usunięcie popiołu i pozostałości; nie wrzucaj ich do śmietników ani na suchą trawę;

nie używaj łatwopalnych płynów do rozpalania ognia;

przygotuj wodę lub gaśnicę w pobliżu miejsca grillowania, aby szybko ugasić niekontrolowany ogień.

Przypominamy, że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od naszej odpowiedzialności i rozsądku. Policjanci w całym kraju będą prowadzić wzmożone działania prewencyjne i kontrolne, aby zapewnić nam wszystkim spokojny wypoczynek.

Pamiętajmy – dbając o siebie i swoich bliskich, wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. W razie zagrożenia lub potrzeby pomocy – dzwońmy pod numer alarmowy 112.