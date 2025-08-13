Bezpieczeństwo podczas sierpniowego weekendu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Bezpieczeństwo podczas sierpniowego weekendu

Data publikacji 13.08.2025
Powrót
Drukuj

Sierpniowy długi weekend to dla wielu czas wypoczynku, wyjazdów nad wodę oraz spotkań przy grillu i ognisku. W związku z tym Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń oraz szczęśliwie wrócić do swoich zawodowych obowiązków.

Bezpieczeństwo nad wodą

Woda to żywioł, który wymaga od nas szczególnej rozwagi. Co roku w okresie wakacyjnym notujemy, niestety, liczne zdarzenia, które kończą się tragediami – utonięciami lub poważnymi urazami. Dlatego przypominamy podstawowe zasady, które każdy powinien przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą:

  • korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodź do wody pod nieobecność ratowników;
  • przestrzegaj regulaminów kąpielisk i stosuj się do poleceń ratowników;
  • nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu. Obniża on refleks, powoduje zaburzenia równowagi i często jest bezpośrednią przyczyną utonięć;
  • nie skacz do nieznanych, niesprawdzonych miejsc – ryzyko urazu jest wtedy bardzo wysokie;
  • nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich i unikaj ryzykownych zachowań;
  • zwracaj szczególną uwagę na dzieci — bądź zawsze blisko nich i nie spuszczaj swoich pociech z oczu;
  • w przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub osoby tonącej, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112 i nie podejmuj działań ratunkowych, jeśli nie masz do tego odpowiednich kwalifikacji i sprzętu.

Dzięki przestrzeganiu tych zasad zwiększamy bezpieczeństwo swoje i innych, a wakacyjny wypoczynek może upłynąć spokojnie i bez przykrych incydentów.

Bezpieczeństwo osobiste i ochrona przed kradzieżami

Okres wypoczynku sprzyja także przestępstwom i kradzieżom, w tym kieszonkowym, szczególnie w zatłoczonych miejscach, takich jak: plaże, parkingi czy tereny rekreacyjne. Dlatego też Policja apeluje o zachowanie następujących środków ostrożności:

  • nie pozostawiaj bez opieki wartościowych przedmiotów, dokumentów ani telefonów komórkowych;
  • pieniądze i dokumenty przechowuj w zamkniętych, najlepiej zapinanych kieszeniach lub w saszetce trzymanej blisko ciała;
  • unikaj eksponowania dużych kwot pieniędzy oraz cennych rzeczy;
  • bądź czujny w tłumie; kieszonkowcy często działają podstępnie i w grupie;
  • w razie podejrzenia próby kradzieży, natychmiast zwróć się o pomoc do służb porządkowych lub Policji.

Bezpieczeństwo przy grillach i ogniskach

Spotkania na świeżym powietrzu przy grillu czy ognisku są popularną formą spędzania czasu podczas długiego weekendu. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie, aby uniknąć pożarów i innych zagrożeń:

  • grilluj wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i na stabilnym podłożu;
  • nigdy nie zostawiaj rozpalonego grilla lub ogniska bez nadzoru;
  • zadbaj o bezpieczne usunięcie popiołu i pozostałości; nie wrzucaj ich do śmietników ani na suchą trawę;
  • nie używaj łatwopalnych płynów do rozpalania ognia;
  • przygotuj wodę lub gaśnicę w pobliżu miejsca grillowania, aby szybko ugasić niekontrolowany ogień.

Przypominamy, że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od naszej odpowiedzialności i rozsądku. Policjanci w całym kraju będą prowadzić wzmożone działania prewencyjne i kontrolne, aby zapewnić nam wszystkim spokojny wypoczynek.

Pamiętajmy – dbając o siebie i swoich bliskich, wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. W razie zagrożenia lub potrzeby pomocy – dzwońmy pod numer alarmowy 112.

(Biuro Prewencji KGP)
 

Powrót na górę strony