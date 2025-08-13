Bezpieczeństwo podczas sierpniowego weekendu
Sierpniowy długi weekend to dla wielu czas wypoczynku, wyjazdów nad wodę oraz spotkań przy grillu i ognisku. W związku z tym Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń oraz szczęśliwie wrócić do swoich zawodowych obowiązków.
Bezpieczeństwo nad wodą
Woda to żywioł, który wymaga od nas szczególnej rozwagi. Co roku w okresie wakacyjnym notujemy, niestety, liczne zdarzenia, które kończą się tragediami – utonięciami lub poważnymi urazami. Dlatego przypominamy podstawowe zasady, które każdy powinien przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą:
- korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodź do wody pod nieobecność ratowników;
- przestrzegaj regulaminów kąpielisk i stosuj się do poleceń ratowników;
- nigdy nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu. Obniża on refleks, powoduje zaburzenia równowagi i często jest bezpośrednią przyczyną utonięć;
- nie skacz do nieznanych, niesprawdzonych miejsc – ryzyko urazu jest wtedy bardzo wysokie;
- nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich i unikaj ryzykownych zachowań;
- zwracaj szczególną uwagę na dzieci — bądź zawsze blisko nich i nie spuszczaj swoich pociech z oczu;
- w przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub osoby tonącej, natychmiast dzwoń pod numer alarmowy 112 i nie podejmuj działań ratunkowych, jeśli nie masz do tego odpowiednich kwalifikacji i sprzętu.
Dzięki przestrzeganiu tych zasad zwiększamy bezpieczeństwo swoje i innych, a wakacyjny wypoczynek może upłynąć spokojnie i bez przykrych incydentów.
Bezpieczeństwo osobiste i ochrona przed kradzieżami
Okres wypoczynku sprzyja także przestępstwom i kradzieżom, w tym kieszonkowym, szczególnie w zatłoczonych miejscach, takich jak: plaże, parkingi czy tereny rekreacyjne. Dlatego też Policja apeluje o zachowanie następujących środków ostrożności:
- nie pozostawiaj bez opieki wartościowych przedmiotów, dokumentów ani telefonów komórkowych;
- pieniądze i dokumenty przechowuj w zamkniętych, najlepiej zapinanych kieszeniach lub w saszetce trzymanej blisko ciała;
- unikaj eksponowania dużych kwot pieniędzy oraz cennych rzeczy;
- bądź czujny w tłumie; kieszonkowcy często działają podstępnie i w grupie;
- w razie podejrzenia próby kradzieży, natychmiast zwróć się o pomoc do służb porządkowych lub Policji.
Bezpieczeństwo przy grillach i ogniskach
Spotkania na świeżym powietrzu przy grillu czy ognisku są popularną formą spędzania czasu podczas długiego weekendu. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie, aby uniknąć pożarów i innych zagrożeń:
- grilluj wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i na stabilnym podłożu;
- nigdy nie zostawiaj rozpalonego grilla lub ogniska bez nadzoru;
- zadbaj o bezpieczne usunięcie popiołu i pozostałości; nie wrzucaj ich do śmietników ani na suchą trawę;
- nie używaj łatwopalnych płynów do rozpalania ognia;
- przygotuj wodę lub gaśnicę w pobliżu miejsca grillowania, aby szybko ugasić niekontrolowany ogień.
Przypominamy, że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od naszej odpowiedzialności i rozsądku. Policjanci w całym kraju będą prowadzić wzmożone działania prewencyjne i kontrolne, aby zapewnić nam wszystkim spokojny wypoczynek.
Pamiętajmy – dbając o siebie i swoich bliskich, wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. W razie zagrożenia lub potrzeby pomocy – dzwońmy pod numer alarmowy 112.
(Biuro Prewencji KGP)