Policjantka z pierwszym miejscem w Tour de Pologne Amatorów Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj 9 sierpnia w Bukowinie odbył się Tour de Pologne amatorów, podczas którego rozegrano wyścig o Górskie Mistrzostwo Polski Policji w kolarstwie szosowym. Na starcie stanęło łącznie 2200 zawodników, a w tym 110 policjantów i policjantek. Górską Mistrzynią Polski Policji została st.post. Martyna Klekot z Komisariatu Policji IV w Częstochowie.

W malowniczej Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się kolejna edycja Tour de Pologne Amatorów – jednej z największych imprez kolarskich dla pasjonatów dwóch kółek. Na starcie stanęło 2200 zawodników z Polski i zagranicy, gotowych zmierzyć się z wymagającą, górską trasą.

Wyjątkowym osiągnięciem może pochwalić się policjantka, która w swojej kategorii zajęła pierwsze miejsce. Swój udział w wyścigu wspomina tymi słowami:

- Wyścig był bardzo szybki, ale dla mnie wyjątkowy, ponieważ po tej trasie ścigałam się w zawodowym peletonie w 2016 roku. Wspomnienia wróciły. Tym razem podjazdy Harnaś i Ściana Bukowina okazały się dużo bardziej strome niż je pamiętam. Wiele osób musiało zejść z rowerów i pchać je pod górę. Droga tam jest wąska, a zator, który utworzyli kolarze startujący przed nami spowodował, że i ja musiałam podchodzić końcówkę Harnasia. Wyścig policjantek rozegrałyśmy na długim finiszu wraz z Moniką Mazur z którą jeździmy w drużynie Reprezentacji Policji. Ta koszulka Mistrzyni Polski jest dla mnie wyjątkowa nie tylko ze względu na wspomnienia z 2016 roku, ale także dlatego, że na jej rękawkach widnieje symbol 100 lat kobiet w policji.

Sukces policjantki to dowód na to, że determinacja, konsekwencja i miłość do sportu pozwalają sięgać po najwyższe laury – zarówno w życiu zawodowym, jak i w czasie wolnym.