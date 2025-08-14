1500 euro łupu – kryminalni z Niebuszewa odzyskali część pieniędzy, sprawcy za kratami Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju na mieszkańcu miasta. Do zdarzenia doszło w nocy w centrum Szczecina. Sprawcy, używając przemocy wobec pokrzywdzonego, zabrali mu saszetkę z dokumentami, kartą płatniczą oraz gotówką w kwocie 1500 euro.

Kryminalni, analizując nagrania z kamer monitoringu oraz realizując szereg czynności operacyjnych, ustalili i namierzyli sprawców. 11 sierpnia br. zatrzymany został 24-latek mający związek z tym zdarzeniem, a dzień później w ręce policjantów trafił drugi z podejrzanych – 31-latek. Funkcjonariusze odzyskali także część skradzionych pieniędzy.

Obaj zatrzymani przyznali się do popełnienia przestępstwa. Usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci dwumiesięcznego tymczasowego aresztu.