Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 41-latka z Uzbekistanu poszukiwanego czerwoną notą Interpolu
Gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Uzbekistan czerwoną notą Interpolu. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją, a sąd aresztował obywatela Uzbekistanu na 7 dni.
W poniedziałek po południu (11 sierpnia) na ul. Żaglowej policjanci ruchu drogowego podczas zabezpieczenia meczu piłki nożnej podjęli interwencję wobec kierującego taksówką, który zatrzymał się w miejscu zabronionym, aby wysadzić pasażerów. Podczas legitymowania 41-latka siedzącego za kierownicą auta, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany i Uzbekistan wystawił za nim czerwoną notę Interpolu. Oznacza to, że nakaz aresztowania mężczyzny trafił do systemów komputerowych organów ścigania wszystkich 196 krajów, które są członkami Interpolu.
Międzynarodowe poszukiwania za 41-latkiem z Uzbekistanu prowadzono od października 2023 roku, a sprawa dotyczy oszustwa i wyłudzenia pożyczki w kwocie 431 000 dolarów, która miała posłużyć na zakup sprzętu do czyszczenia koryta rzeki. Według
Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj 41-latek został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją. Na wniosek prokuratora sąd aresztował 41-latka na 7 dni.
(KWP w Gdańsku / kp)