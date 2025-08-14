Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 41-latka z Uzbekistanu poszukiwanego czerwoną notą Interpolu Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Uzbekistan czerwoną notą Interpolu. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją, a sąd aresztował obywatela Uzbekistanu na 7 dni.

W poniedziałek po południu (11 sierpnia) na ul. Żaglowej policjanci ruchu drogowego podczas zabezpieczenia meczu piłki nożnej podjęli interwencję wobec kierującego taksówką, który zatrzymał się w miejscu zabronionym, aby wysadzić pasażerów. Podczas legitymowania 41-latka siedzącego za kierownicą auta, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany i Uzbekistan wystawił za nim czerwoną notę Interpolu. Oznacza to, że nakaz aresztowania mężczyzny trafił do systemów komputerowych organów ścigania wszystkich 196 krajów, które są członkami Interpolu.

Międzynarodowe poszukiwania za 41-latkiem z Uzbekistanu prowadzono od października 2023 roku, a sprawa dotyczy oszustwa i wyłudzenia pożyczki w kwocie 431 000 dolarów, która miała posłużyć na zakup sprzętu do czyszczenia koryta rzeki. Według

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj 41-latek został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją. Na wniosek prokuratora sąd aresztował 41-latka na 7 dni.