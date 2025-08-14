Wycelował w stronę policjantów przedmiot przypominającym broń – reakcja mundurowych była natychmiastowa Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci referatu interwencyjnego obezwładnili i zatrzymali 46-latka z Gdańska, który celował w stronę funkcjonariuszy przedmiotem przypominający broń. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna miał przy sobie broń hukową, a w rozmowie z policjantami stwierdził, że wycelował nią w kierunku mundurowych, aby sprawdzić ich reakcję. Sprawca miał ponad 1,2 alkoholu w organizmie. Policjanci zabezpieczyli broń hukową wraz z nabojami, a także nóż, który 46-latek miał przy sobie. Wczoraj podejrzany usłyszał zarzut za zmuszanie policjantów groźbą do zaniechania czynności służbowej.

W poniedziałek, 11 sierpnia, po południu policjanci odebrali zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji przy ul. Boguckiego biega mężczyzna z pistoletem i słychać wystrzały. Na miejsce pojechali policjanci referatu interwencyjnego i we wskazanym miejscu przed domem zastali mężczyznę, który miał przy pasku przypiętą kaburę z nożem. Po tym, jak policjanci wezwali gdańszczanina do odrzucenia tego niebezpiecznego narzędzia, sprawca wyciągnął zza placów przedmiot przypinający broń, wycelował go w stronę mundurowych i powiedział, że będzie strzelać. Policjanci natychmiast zareagowali i użyli wobec mężczyzny tasera, w celu skutecznego obezwładnienia go. Następnie 46-latek został zatrzymany.

Policjanci zabezpieczyli nóż, który sprawca miał przy sobie, a także przedmiot przypominający broń. Po sprawdzeniu okazało się, że to broń hukowa, w której środku były trzy naboje. W rozmowie z policjantami gdańszczanin tłumaczył, że celował w kierunku mundurowych, aby sprawdzić ich reakcję. Podczas zdarzenia 46-latek był pijany i miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Gdańska trafił do policyjnego aresztu.

Po konsultacji z prokuratorem wczoraj podejrzany usłyszał zarzut za stosowanie groźby bezprawnej celem zmuszenia policjantów do zaniechania czynności służbowej. Za to przestępstwo grozi do 3 lat więzienia.