Policjanci zatrzymali poszukiwanego czterema listami gończymi. Wpadł pijany za kółkiem oraz z narkotykami w aucie Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu w Dopiewie zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Wydano za nim 4 listy gończe i 6 zarządzeń sądu. Ukrywał się od półtora roku. Wpadł podczas kontroli drogowej. Był kompletnie pijany i miał przy sobie narkotyki. Teraz ponad dwa lata spędzi w zakładzie karnym za wcześniejsze przestępstwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

10 sierpnia 2025 r. policjanci z Komisariatu Policji w Dopiewie w trakcie nocnej służby zauważyli Forda, którego kierujący nie stosował się do przepisów ruchu drogowego. Patrolowcy postanowili zatrzymać do kontroli kierowcę na ulicy Kolejowej w miejscowości Dąbrówka.

Mężczyzna od początku utrudniał mundurowym ich pracę. Najpierw nie chciał podać swoich danych, następnie, kiedy zdecydował się mówić, podał fałszywe. Policjanci postanowili dokładnie sprawdzić wówczas kierowcę oraz samochód. Podczas rozmowy od kierującego z wyraźnym wschodnim akcentem, funkcjonariusze wyczuli alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że w swoim organizmie miał ponad dwa promile alkoholu. Było już pewne, że trafi na komisariat. W międzyczasie policjanci ustalili, że jest obywatelem Ukrainy. Jednak nie posiadał również przy sobie paszportu.

W Fordzie policjanci znaleźli także należące do kierowcy narkotyki w strunowym woreczku. Został zatrzymany. Pojazd odholowano, a Ukrainiec trafił do policyjnego aresztu. W wyniku podjętych czynności policjanci z Dopiewa ustalili, że zatrzymanym jest 38-latek poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości 4 listami gończymi oraz 6 zarządzeniami sądu. Dotyczyły one ustalenia miejsca pobytu i zatrzymaniu oraz doprowadzeniu do aresztu śledczego lub zakładu karnego. Łącznie poszukiwany był do odbycia kary 2 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, jazdę pijanym oraz łamanie sądowych zakazów. Ponadto posiadał trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni.

38-latek po czynnościach został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym. Odpowie także dodatkowo za jazdę w stanie nietrzeźwości, posiadanie środków odurzających, łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz popełnione wykroczenia. Grozi mu dodatkowe 3 lata pozbawienia wolności, przepadek auta lub jego równowartości oraz wysokie grzywny.