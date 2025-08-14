Wpadli na gorącym uczynku oszustwa „na policjanta” Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” oraz wywiadowcy zatrzymali 17 i 18 latka, którzy dokonywali oszustwa metodą „na policjanta”. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku odbierania pieniędzy od 83-latki. Jeden z nich próbował ukryć się w polu ziemniaków. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa. Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia.

Realizacja była efektem ustaleń policjantów z Wydziału dw . z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Funkcjonariusze w trakcie pracy operacyjnej uzyskali informacje, że na terenie Lublina i okolic grasują oszuści dokonujący przestępstw „na policjanta”. Dalsze działania pozwoliły ustalić, że mężczyźni zamierzają odebrać pieniądze od 83-latki. Kobieta myśląc, że osoba bliska brała udział w wypadku samochodowym przygotowała pakunek z zawartością 35 000 złotych.

Sprawcy czekali już pod domem seniorki w gminie Głusk, gdy na miejscu pojawili się operacyjni z „mienia” oraz wywiadowcy. Sprawcy próbowali jeszcze uciekać pieszo. Jednak szybko zostali obezwładnieni. Jeden z nich próbował ukryć się między rządkami w polu ziemniaków.

Oszuści w wieku 17 i 18 lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Wczoraj funkcjonariusze doprowadzili ich do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa. Następnie na wniosek śledczych mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci podejrzewają, że sprawcy brali udział w co najmniej jeszcze jednym oszustwie, do którego doszło na podkarpaciu. Tam ich łupem padło blisko 140 000 złotych.

Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.