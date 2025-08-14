Zastępca komendanta z Kazimierzy Wielkiej uratował życie tonącej dziewczynce Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja i odwaga nadkom. Marcina Ciszka - Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, zapobiegły tragedii nad zalewem w Pińczowie. Funkcjonariusz, będąc na urlopie ruszył na pomoc tonącej dziewczynce, którą udało się wyciągnąć z wody na brzeg. Dziecko kąpało się w miejscu niewyznaczonym, poza strefą działania ratowników.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 13.00 nad zalewem w Pińczowie. Nadkom. Marcin Ciszek, który przebywał tam prywatnie, usłyszał wołanie o pomoc i plusk wody dobiegający z kilkunastu metrów od brzegu. Natychmiast zareagował i bez wahania w ubraniu, wbiegł do wody i popłynął w kierunku dziecka.

Korzystając z doskonałych umiejętności pływackich, dopłynął do dziewczynki, chwycił ją i holował w stronę brzegu. Do wody chwilę za nim wbiegli ratownicy wodni, którzy w bezpieczny sposób wyciągnęli ją na brzeg.

Akcja wymagała od policjanta ogromnego wysiłku. Po opanowaniu sytuacji i krótkim odpoczynku podszedł do niego ojciec dziecka, z wdzięcznością dziękując i ściskając jego dłoń.

Świadkami całego zdarzenia byli liczni plażowicze, którym z pewnością ta sytuacja przypomniała jak niebezpieczna potrafi być woda, a chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Na pewno zdarzenie stało się też przestrogą, aby nad zbiornikami wodnymi zawsze zachować czujność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.