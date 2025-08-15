Śmiertelny wypadek w Puławach. Nie żyje 13-letnia rowerzystka Data publikacji 15.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Puław wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego do którego doszło wczoraj na ul. Dęblińskiej w Puławach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi jadąc od strony ulicy Piłsudskiego na przejściu dla pieszych potrącił rowerzystkę, która wjechała na przejście. Następnie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Volvo. W wyniku odniesionych obrażeń 13-letnia rowerzystka zmarła na miejscu zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że 20-letni kierujący Audi miał pół promila alkoholu w organizmie. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi, ostrożności i trzeźwości na drodze.

rozbite samochody na miejscu wypadku

miejsce wypadku drogowego, w tle rozbite pojazdy

przejście na którym doszło do wypadku

Do wypadku doszło wczoraj około godziny 14:00 na ulicy Dęblińskiej w Puławach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-latek kierujący samochodem marki Audi jadąc ulicą Dęblińską od ulicy Piłsudskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił rowerzystkę, która wjechała na przejście. Następnie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Volvo, kierowanym przez 58-latka. Niestety 13-latka jadąca jednośladem w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo prowadzonej reanimacji, zmarła na miejscu zdarzenia. Wszyscy uczestnicy wypadku to mieszkańcy gminy Puławy.

Badanie alkomatem przeprowadzone przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że kierujący Audi miał pół promila. Kierowca Volvo był trzeźwy.

Na miejscu wykonywaliśmy czynności pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało nastolatki zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok. 20-latek kierujący Audi został zatrzymany i trzeźwieje w policyjnym areszcie. Została od niego pobrana również krew do badań.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi, ostrożności i trzeźwości na drodze.