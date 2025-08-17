Wspólnie zadbajmy o bezpieczny powrót z długiego weekendu Data publikacji 17.08.2025 Powrót Drukuj Przed nami fala powrotów z długiego sierpniowego weekendu. Użytkownicy dróg mogą spodziewać się większej ilości policjantów przy głównych arteriach. Pamiętajmy, aby dzieci przewozić w bezpiecznych fotelikach, a przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu i nie odkładać powrotów na ostatnią chwilę. Pośpiech jest złym doradcą na drodze i nie tylko. Zadbajmy wspólnie o to, aby powroty z wypoczynku były bezpieczne. Nad bezpieczeństwem podróżujących jak co roku czuwają dolnośląscy policjanci ruchu drogowego.

Dzisiaj spodziewamy się większego ruchu, co z kolei może przełożyć się na większą ilość zdarzeń drogowych. Dlatego też dolnośląscy policjanci szczególną uwagę zwracać będą na trzeźwość kierujących, przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewożenia najmłodszych. Nie ma taryfy ulgowej dla piratów drogowych, dlatego funkcjonariusze będą zatrzymywać prawo jazdy kierowcom, którzy rażąco naruszą przepisy, tym samym stworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jako użytkownicy dróg zwróćmy również uwagę na innych, niechronionych uczestników ruchu drogowego - rowerzystów i osoby poruszające się na hulajnogach. Słoneczna pogoda sprzyja tego typu aktywnościom.

Pamiętajmy także o tym, że warunki na drogach mogą się bardzo szybko zmieniać, w zależności od rejonu w jakim się znajdujemy. Letnie burze i związane z nią silne opady deszczu nakładają na kierowców potrzebę wzmożonej czujności i uwagi. Nie możemy też zapominać o całkowicie sprawnym pojeździe. Działające bez zarzutu wycieraczki czy układ hamulcowy to w tej sytuacji podstawa bezpiecznej jazdy.

Żeby podróż była bezpieczna, warto stosować się do kilku zasad:

przed wyjazdem sprawdźmy: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego), wyposażenie samochodu (trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę),

przed podróżą nie spożywajmy alkoholu, bądźmy wypoczęci i wyspani,

w czasie jazdy korzystajmy z pasów bezpieczeństwa, dzieci przewoźmy w fotelikach,

przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosujmy ją do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i drogowych,

pamiętajmy o zastosowaniu zasady "ograniczonego zaufania", szczególnie wobec pieszych i kierujących jednośladami - oni nie zawsze są widoczni na drogach.

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę za kierownicą. Bezpieczeństwo na drogach zależy w dużej mierze od tych, którzy się po nich poruszają.

(KWP Wrocław/al)