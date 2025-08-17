Działania „Bezpieczny Jednoślad” na drogach województwa lubelskiego Data publikacji 17.08.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w całym województwie lubelskim policjanci prowadzą działania „Bezpieczny Jednoślad”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa wśród motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów i kierujących hulajnogami, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na najtragiczniejsze skutki wypadków. Policjanci sprawdzają stan techniczny jednośladów, ich wyposażenie oraz trzeźwość kierujących. Zwracają również uwagę na zachowania innych uczestników ruchu drogowego względem kierujących jednośladami. W tym roku kierujący jednośladami uczestniczyli łącznie w 203 wypadkach, w których 176 użytkowników jednośladów zostało rannych, zaś 17 poniosło śmierć.

Dzisiaj w trosce o bezpieczeństwo użytkowników jednośladów prowadzimy wojewódzkie działania „Bezpieczny Jednoślad”. W trakcie trwającej akcji policjanci sprawdzają jak ta grupa użytkowników dróg wywiązuje się ze swoich obowiązków, w jakim stanie technicznym znajdują się ich pojazdy. Kontrolują również stan trzeźwości kierowców. Mundurowi zwracają ponadto uwagę na zachowania innych uczestników ruchu drogowego względem kierujących jednośladami.

W sposób szczególny w dzisiejszej akcji mundurowi zwracają uwagę na motorowerzystów, motocyklistów, rowerzystów i kierujących hulajnogami, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na najtragiczniejsze skutki wypadków.

W tym roku na drogach województwa lubelskiego rowerzyści uczestniczyli w 79 wypadkach, w których 64 cyklistów zostało rannych, zaś 10 zginęło. Z kolei motocykliści w 2025 roku uczestniczyli w 70 wypadkach, w których 63 motocyklistów odniosło obrażenia, zaś 6 poniosło śmierć. Motorowerzyści natomiast uczestniczyli w 19 wypadkach drogowych, w których 17 zostało rannych, a żaden motorowerzysta nie zginął. Natomiast kierujący hulajnogami elektrycznymi od początku roku uczestniczyli w 35 wypadkach, w których 32 użytkowników hulajnóg doznało obrażeń, a 1 poniósł śmierć.

Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drogach oraz o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że nie ważne jakim środkiem transportu się poruszamy – wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dojechać do celu.