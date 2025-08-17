Areszt tymczasowy za rozbój z użyciem noża Data publikacji 17.08.2025 Powrót Drukuj Na trzy miesiące decyzją sądu do tymczasowego aresztu trafił 59-latek z powiatu chełmskiego. Mężczyzna trzymając w ręku nóż i grożąc jego użyciem zmusił teściową do wydania pieniędzy. Jego łupem padło ponad 2 tysiące złotych, z którymi bezpośrednio po tym oddalił się. Jak się okazało od blisko roku znęcał się również nad nią stosując wobec niej przemoc psychiczną. Został zatrzymany przez chełmskich policjantów w dniu zgłoszenia interwencji przez jej bliskich.

W minioną środę dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w jednej z miejscowości w powiecie chełmskim. Z relacji zgłaszającej krewnej wynikało, że do 88 latki przyszedł jej zięć, który trzymając w ręku nóż i grożąc jego użyciem zażądał od kobiety wydania pieniędzy, które otrzymała ze świadczenia rentowego. Jego łupem padło ponad 2 tysiące złotych, które miała przy sobie. Mężczyzna po wszystkim opuścił mieszkanie.

Skierowani na interwencję policjanci zatrzymali na terenie posesji w jednym z budynków gospodarczych 59 letniego sprawcę. Ustalili również, że to nie jest jedyne jego przewinienie. Mężczyzna od blisko roku znęca się nad starszą kobietą psychicznie. Będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, wyzywał ją, groził pozbawieniem życia i złośliwie utrudniał jej funkcjonowanie.

W czwartek Sąd Rejonowy w Krasnymstawie na wniosek śledczych zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.