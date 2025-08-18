Szybka i zdecydowana reakcja dyżurnego z Jawora uratowała życie nastolatki Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja, policyjna intuicja oraz odrobina detektywistycznej dociekliwości dyżurnego z Jawora pomogły uratować życie małoletniej mieszkanki tego miasta. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy monitorowali sieć Internet, poinformowali dyżurnego z jaworskiej jednostki, że życie młodej kobiety może być zagrożone. Dzięki dociekliwości dyżurnego pomoc nastolatce będącej w kryzysie emocjonalnym dotarła na czas.

W czwartek, 14 sierpnia br., po godz. 23:00 dyżurny z komendy Powiatowej Policji w Jaworze asp. szt. Stanisław Orda otrzymał informację z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji z Wrocławia, że najprawdopodobniej życie nastoletniej mieszkanki Jawora może być zagrożone. Z przekazanych informacji wynikało, że dziewczyna informowała o zamiarze popełnienia samobójstwa.

W toku ustaleń dyżurny zidentyfikował adres IP, z którego nawiązano kontakt, przypisany do numeru telefonu zarejestrowanego na konkretną osobę. Pod wskazany adres natychmiast skierował patrol Policji. Na miejscu funkcjonariusze nie zastali jednak nikogo – od sąsiadów dowiedzieli się, że rodzina przebywa na wakacjach.

Dzięki dociekliwości dyżurnego ustalono, że w przeszłości prowadzono interwencję o podobnym charakterze, dotyczącą 13-letniej dziewczyny z innego adresu. Dyżurny powiązał oba przypadki i wysłał patrol pod ustalony adres. Tam potwierdzono, że to właśnie stamtąd dziewczyna kontaktowała się z fundacją pomocową, przekazując informacje o chęci odebrania sobie życia. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów pomoc dotarła na czas. Młoda kobieta w kryzysie emocjonalnym trafiła do szpitala, gdzie uzyskała fachową pomoc.

Gdyby nie policyjny nos, błyskawiczna reakcja i umiejętność powiązania faktów przez dyżurnego asp. szt. Stanisława Ordę, ta historia mogłaby mieć tragiczne zakończenie.

Finał tej historii jest szczęśliwy, ale pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak sobie poradzić z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. W telefonie zaufania pracują specjaliści: psycholodzy i pedagodzy – konsultantki i konsultanci.