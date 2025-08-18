Nocna kontrola drogowa zakończona zatrzymaniem nielegalnych migrantów Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z grupy SPEED ze szczecińskiej drogówki zatrzymali 32-latka, który w nocy przewoził trzech obywateli Afganistanu. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski. Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani.

Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Pogodna. Kierowca Mercedesa usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Obywatele Afganistanu jeszcze dziś zostaną przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski. Natomiast w spawie 32-latka komendant komisariatu będzie wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Na dziś zaplanowane są czynności z udziałem obywatela Ukrainy.