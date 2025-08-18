Chciał zainwestować, stracił ponad 100 tys. złotych Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj 39-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego stracił ponad 100 tys. złotych. Mężczyzna chciał pomnożyć swoje oszczędności, a padł ofiarą internetowych oszustów. Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach.

W ubiegłym tygodniu do stalowowolskiej jednostki zgłosił się 39-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, który poinformował, że został oszukany na kwotę ponad 100 tys. złotych, podczas inwestycji na platformie internetowej.

Jak podał zgłaszający, w maju br., za pośrednictwem komunikatora internetowego skontaktowała się z nim osoba, która zaproponowała inwestycje na jednej z platform internetowych. Mężczyzna zaciekawiony złożoną ofertą postanowił zainwestować pieniądze, tym bardziej że zdarzyło mu się w przeszłości korzystać z tego typu platform. Na początku przelał kwotę 1 tys. dolarów, która bardzo szybko wygenerowała duży zysk. Kiedy chciał wypłacić zgromadzone pieniądze, okazało się, że jego konto jest zamrożone, i aby je odmrozić musi dokonać kolejnych przelewów. Łącznie na platformę inwestycyjną przelał około 10 tys. złotych. Już wówczas mężczyzna podejrzewał, że mógł paść ofiarą oszustów, ale nigdzie tego nie zgłosił.

Końcem czerwca ze zgłaszającym skontaktowała się rzekoma firma windykacyjna, której rozmówca zaoferował mu pomoc w odzyskaniu zamrożonych na giełdzie pieniędzy. Dla uwiarygodnienia swojej oferty zaproponowano mu podpisanie stosownej umowy. Po podpisaniu elektronicznie dokumentów mężczyzna otrzymywał różnego rodzaju faktury do zapłaty m.in. za przewalutowanie zamrożonych pieniędzy, obrót finansowy, czy ubezpieczenie. Łącznie przelał na zagraniczne konta pieniądze w wysokości ok. 100 tys. złotych. Za każdym razem był informowany przez swojego rozmówcę, że wszystko jest na dobrej drodze i wkrótce odzyska swoje pieniądze.

Początkiem sierpnia utwierdził się w przekonaniu, że padł ofiarą oszustów, a na zgłoszenie sprawy zdecydował się dopiero po czasie.

Metoda na fałszywe giełdy czy fałszywe aplikacje umożliwiające internetowe inwestycje jest coraz popularniejsza wśród oszustów. Przestępcy nie tylko przejmują zainwestowane pieniądze, ale także próbują wyłudzić od pokrzywdzonych kolejne środki finansowe poprzez pobieranie nienależnych opłat.

Apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się ze wszystkimi zasadami, jakie dotyczą tego typu działań. Nie należy wierzyć we wszystkie zapewnienia osoby, która proponuje nam zyski. Nie należy również ulegać presji i działać pod wpływem chwili.

Przypominamy, o czym warto pamiętać, aby nie paść ofiarą oszustów podczas transakcji internetowych:

rozpoczynając inwestowanie na giełdzie poznaj rynek, zbierz informacje o platformach, na których zamierzasz inwestować pieniądze, zwróć uwagę na konsekwencje, jakie może przynieść planowana inwestycja,

zawsze sprawdzaj podmiot, który reprezentuje rozmówca - zweryfikuj opinie o nim w internecie,

nie instaluj oprogramowania, które zalecają ci rozmówcy,

nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji;

nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami ani wysokimi zarobkami;

nigdy nie klikaj w nieznane linki;

nie instaluj nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługujesz swoją bankowość internetową;

nie udostępniaj danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawaj haseł, pinów, ani kodów dostępu;

jeśli nie jesteś czegoś pewny lub coś budzi Twoje wątpliwości zrezygnuj z wykonania transakcji.